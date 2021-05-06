حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجراءها 4 عمليات: «حسيت إني اتولدت من جديد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن سعادتها البالغة بنجاح العلميات التي أجرتها في أنفها، «حاسة إن الحمد لله ربنا شفاني بسبب دعوات الناس ليا، وحب الناس ليا، أنا كنت مسافرة أعمل العملية وقولت هتخلص في أسبوعين وهرجع، لاقيت الدكتور هناك بيقولي هتقعدي أربع شهور، وهتعملي أربع عمليات، أول عملية استغرقت 11 ساعة».

وأضافت «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يعرض على شاشة «اكسترا نيوز»، أن حالتها النفسية لم تكن جيدة، «كنت خايفة أثناء العمليات، بس هما هناك متقدمين جدًا، وفاهمين شغلهم كويس جدًا، الحمد لله بقيت أشم وأعرف الأكل اللي بأكله، حسيت أني اتولدت من جديد»، موضحة أنها تعلمت دروس كثيرة من مرضها.

وأوضحت أن أبرز ما تعملته من درس مرضها، «مش كل الناس بتحبك بجد، معدن الناس مش بيظهر غير أوقات الشدة، فيه ناس كنت على طول واقفة في ظهرهم سنوات طويلة ولما حصلت المشكلة وتعبت محدش رفع عليا سماعة التليفون»، موضحة أنها تفاجئت بنجوم كبار لم تكن تحلم أن يتحدثوا معها، ويساندوها في مرضها، ويطمئنوا على حالتها الصحية باستمرار.

وتابعت: «أنا بشكر الحكومة المصرية، مكنتش عارفة أسافر عشان السفارة كانت مقفولة، ساعدوني أني أسافر من غير ورق، وكنت فاقدة الثقة في نفسي كبنت، لأني مش متزوجة ومعنديش أولاد، مبقتش أبص لنفسي في المراية، أنا كانت حالتي النفسية في الحضيض، لأني كنت بتمنى أموت مكنتش شايفة سبب أني أعيش».