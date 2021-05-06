زواج ياسمين والعوضي في «اللي مالوش كبير».. ومتابعون: معملوش فرح في الحقيقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي زواج «الخديوي» الذي يقوم بدوره أحمد العوضي و«غزل» التي تقوم بدورها ياسمين عبد العزيز، بعد حصولها على البراءة وخروجها من السجن خلال أحداث الحلقة، وتصدر مشهد زواجهما ترند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبدأت الحلقة 22 من مسلسل «اللي مالوش كبير» بمحاولة الاعتداء على «غزل» وتشويه وجهها بماء نار من إحدى نزيلات السجن معها بتحريض من «قدرية» طليقة «الخديوي»، بعد أن اتفقت مع السجينة لتعتدي عليها أثناء نومها ودفعت لها مبلغ 200 ألف جنيه حتى تسكب ماء النار على وجهها لكنها نجت بأعجوبة بعد أن جاءت رئيسة السجن لتنقذها.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من زفاف «الخديوي وغزل»، حيث علق المطرب الشعبي عمر كمال الذي شارك خلال أحداث الحلقة 22 بأغنية: «الخديوي حيطة سد» في حفل الزفاف وكتب على حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»، ساخرًا: «لما متعملش فرح في الحقيقة بس يشاء القدر تعمله على حساب المنتج»، في إشارة إلى زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي دون إقامة حفل زفاف العام الماضي.

وجاء تعليق آخر:«بلاش ياجماعة تتجوزوا حد مش بتحبوه سواء راجل أو ست لأن ده لازم هيحصل لأي بني آدم في مرحلة من مراحل حياته حتى لو وقت ما اتجوز كان شايف إن ده حاجة مش مهمة، بلاش تظلموا ناس معاكم. وعلى الله حكايتكم بقى».

وعلق شخص آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «قبل حظر إقامة الحفلات والأفراح بساعات غزل والخديوي اتجوزوا».

وتدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول شخصية غزل (ياسمين عبد العزيز)، الفتاة التي تنتمي لمنطقة شعبية وتدخل في صراع مع أحمد سيف الخديوي (أحمد العوضي)، المتزوج من سيدة ليس بينهما علاقة حب وينتهي هذا الصدام بينهما ويقعان في غرام بعضهما ويتزوجان.