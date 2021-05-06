أمريكي يبيع فطائر في الشارع لتحقيق حلم والدته بالسفر إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

حرص شاب أمريكي على تحقيق حلم والدته المريضة بالسرطان، وهو أن تزور مصر كي ترى الأهرامات، إذ كانت تحلم بذلك منذ الصغر.

وبدأ الشاب الأمريكي الذي يدعى "داستن فيتال" في السعي لتحقيق ذلك ببيع فطائر الجبن واللحم في الشارع، لجمع ثمن الرحلة وتذكرة الطيران، وذلك وفق ما ذكر موقع "cbs" الأمريكية.

ظل "فيتال" يعمل مع أفراد أسرته، منذ فبراير الماضي، حتى جمع مبلغ 2000 دولار من خلال بيع 94 وجبة، وكان يرغب في تجميع 4800 دولار، وبالفعل وصل في النهاية إلى المبلغ المرصود.

يقول "فيتال" إن والدته فرحت جداً عندما عرفت أن حلمها سيتحقق ولكنها خائفة من عدد الساعات الطويلة التي ستجلسها في الطائرة فتخشى أن تشعر بالألم والتعب، وهو يرغب ألا يحدث لها شيئاً وأن تستمتع بالرحلة بسعادة.

ومن المقرر أن تبدأ رحلتهم إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري ولمدة أسبوع، وسيقضون أول أيامهم في فندق يطل على الأهرامات، وبعدها سيتجهون إلى فندق يطل على البحر الأحمر، ثم ينتقلون إلى القاهرة وبذلك يكون "داستن" حقق حلم والدته.