الامارات | #هلا_بالسفر.. «سيشيل».. سياحة فاخرة في جزر المحيط الهندي

شكرا لقرائتكم خبر عن #هلا_بالسفر.. «سيشيل».. سياحة فاخرة في جزر المحيط الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 مايو 2021

تتمتع سيشل بطبيعة ساحرة وخلابة، فهي تبدو وكأنها جنة تتناثر جزرها عبر المحيط الهندي. يمكنك التمتع بالسياحة في سيشل، حيث الشواطئ هي عامل الجذب الرئيس. تعدّ سيشل نوعاً من الشرائط الرملية المحاطة بالمياه الفيروزية والتلال الخصبة وأشجار النخيل وصخور دالي.

سيشل هي واحدة من أصغر الدول في العالم، وتتألف من مجموعتين من الجزر الرئيسة، هما: جزيرة ماهي والجزر المرجانية. تتكون مجموعة ماهي من أكثر من 40 جزيرة غرانيتية مركزية وجبلية، بينما تتكون الجزر المرجانية من أكثر من 70 جزيرة مسطحة خارجية. جزر ماهي هي مجموعة صخرية، كما إنها عبارة عن حدائق معلقة عالية تطل على شواطئ بيضاء وفضية وبحيرات شاطئية. تتعدد أوجه السياحة في سيشل، فهناك العديد من الأشياء للقيام بها مثل الغوص والغطس. حيث تعتبر ممارستهما رائعة في وسط المياه الدافئة المحاطة بحياة بحرية وفيرة. سيشل هي واحدة من الأماكن القليلة التي توفر رفاهية على جانب المحيط. وتعدّ جزيرة ماهي هي نقطة الدخول إلى سيشل بمنتجعاتها الرائعة ومطاعمها وشواطئها، هذا إلى جانب العاصمة الصغيرة فيكتوريا.

تتميز سيشل بمناخها الاستوائي، مع تغير طفيف في درجة الحرارة خلال العام. ومن أفضل الأوقات لزيارة جزر سيشل هي في أبريل ومايو وأكتوبر ونوفمبر. هذه الأشهر مثالية، لأنها تمثل الأوقات الانتقالية بين الرياح التجارية الشمالية الغربية الرطبة الحارة، والرياح التجارية الجنوبية الشرقية الأكثر برودة. يوفر لك اختيار زيارتك خلال هذه الأشهر التمتع بالسياحة في سيشل والقيام بالعديد من الأشياء، مثل حمامات الشمس ومشاهدة الحياة البرية والتمتع بالغوص.

يوفر «طيران الاتحاد» رحلتين أسبوعياً من أبوظبي إلى سيشل ورحلة إضافية ثالثة خلال موسم الصيف، وتشغل طائرتها الجديدة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» في أيام الجمعة و«إيرباص A320» في أيام السبت. وابتداءً من أول من أمس، تمت زيادة عدد الرحلات إلى ثلاث رحلات أسبوعياً على متن «إيرباص A320»، وذلك في أيام الثلاثاء، وستستمرهذه الرحلة الإضافية طوال شهر يونيو، وتتم دراسة زيادة الرحلات لتصبح يومية خلال موسم السفر في فصل الصيف، وتحديداً في شهر يوليو المقبل. تتمز «طائرات -9787» المقسمة بنظام الدرجتين بمقصوراتها الرحبة على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال. وتتوافر مقاعد استوديو درجة رجال الأعمال مع إمكانية الوصول إلى الممرات مباشرة، وتتميز المقاعد بقابلية للبسط لتصبح سريراً كاملاً بطول 80.5 بوصة، ما يزيد المساحة الشخصية بنسبة 20%. كما تتمتع المقاعد بخاصية التدليك في المقعد بنظام التحكم الهوائي في المساند، الذي يساعد الضيف على تعديل صلابة ورحة مقاعدهم. ويحتوي كل مقعد من مقاعد «استوديد درجة الأعمال» على شاشة عرض تلفزيوني تعمل باللمس مقاس 18 بوصة مع سماعات إلغاء الضوضاء. وتتوافر خدمات الهاتف المتحرك، والإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على متن الطائرة وقتوات فضائية تبث مباشرة.

يحظى المسافرون على الدرجة السياحية على مستويات راحة معززة بفضل المساحة الواسعة للمقاعد القابلة للتعديل ومساحات شخصية، مع توافر بطانيات بالحجم العادي ووسائد مريحة. صممت المقاعد بطريقة ذكية، بحيث تتلاءم مع الأجهزة الرقمية، بفضل منافذ «يو إس بي» لشحن الأجهزة. وحاملات للأجهزة الإلكترونية قابلة للتعديل. كما يحصل الضيوف على متن الدرجة السياحية بوجبات مجانية ووجبات سريعة في الرحلات القصيرة المدى.

وتخضع مرافق إعداد الطعام في «الاتحاد للطيران» لاختبارات النظافة الصارمة قبل إعداد أيٍ وجبة.‬ وتمت إعادة تنظيم تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات طبقاً للتوجهات الصارمة الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد.

صحة وسلامة

ابتكرت «الاتحاد للطيران» برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، الأول من نوعه في قطاع الطيران للاهتمام بصحة وعافية المسافرين. ويستند إلى التدابير الصارمة المطبقة حالياً لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

ويشمل البرنامج فريق سفراء الصحة والسلامة الحاصل على تدريبات خاصة مهمته توفير معلومات صحية أساسية ورعاية أولية على الأرض وفي الجو، ليتمكن الضيوف من السفر بثقة تامة وراحة بال. ويحظى جميع الضيوف المسافرين على متن «الاتحاد» بتأمين صحي مجاني ضد «كوفيد-19» حتى 30 سبتمبر 2021. وبفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبقه الناقلة على كل رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز «الاتحاد» بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.

وبفضل جهودها المبذولة لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في قطاع الطيران، حصلت «الاتحاد» في يناير 2021 على الدرجة الألماسية بحسب تدقيق «أبيكس للصحة والسلامة»، وتهدف الجائزة إلى إعادة الثقة بالنقل الجوي، من خلال استحداث معيار عالمي لمقاييس الصحة والسلامة. وقد أخذ الحكام في الحسبان تطبيق تدابير الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد في كل مراحل السفر.

المسافرون الصغار

تأخذ «الاتحاد للطيران» في الحسبان العائلات المسافرة بصحبة أطفالها، وتقدم باقة من الامتيازات مثل: «مستكشفو الاتحاد»، وهي باقة أنشطة المخصصة للأطفال، و«وجبات الأطفال» التي توفر وجبات مخصصة للأطفال، ويمكن طلب وجبات للأطفال قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.

احتفل بالشهر الفضيل مع العائلة والأصدقاء

يوفر المنتجع طوال شهر رمضان المبارك تجربة لالتقاط جوهر الشهر الكريم، وضع فريق الطهاة الخبراء بالمنتجع قائمة من النكهات التي ستوفر الراحة لذوق الضيوف أثناء الإفطار أو الاستمتاع بالسحور.

يقع المنتجع بعيداً في خليج Petite Anse المنعزل على الساحل الجنوبي الغربي من Mahé، وهو المكان المثالي للتأمل والاستعادة مع أحبائهم، حيث المناظر الخلابة للمحيط الهندي وخضار الغابة المورقة تشكل الأجواء الخلابة لسيشل.

ويمكن للضيوف قضاء أمسياتهم في مطعم Kannel الموجود بجانب المسبح في المنتجع، حيث يمكنهم الاستمتاع بوجبة الإفطار، من خلال مجموعة متنوعة من قوائم الطعام الدوارة على الطراز العائلي، التي تضم الحساء والمقبلات الساخنة والباردة والمشاوي المختلطة والحلويات التقليدية. بالنسبة للضيوف الذين يبحثون عن أجواء أكثر تجربة لتناول الطعام، ينتظرهم عشاء خاص على الشاطئ على رمال «بيتيت آنس». بالنسبة للسحور، يمكن للضيوف طلب عناصر قائمة مخصصة أو ببساطة الاختيار من قائمة تناول الطعام داخل الفيلا بالمنتجع للاستمتاع بخصوصية الفيلا الخاصة بهم.

عودة المسافرين من أنحاء العالم

مع الإعلان عن إعادة فتح الحدود الدولية في سيشل (لجميع البلدان باستثناء جنوب إفريقيا)، في 25 مارس الماضي، تتطلع فرق الضيافة في «فورسيزونز ريزورتس سيشل» إلى الترحيب بعودة المسافرين من جميع أنحاء العالم، وإطلاق حملة جديدة. عرض مشترك للسماح لكل فرصة لتجربة أفضل ما في «منتجع فورسيزونز جزر سيشل» و«منتجع فورسيزونز سيشل» في جزيرة ديسروش.

ويقع المنتجع في جزيرة ماهي الرئيسة، في خليج «بيتيت آنس» على شكل حدوة حصان، حيث تتكشف الفيلات على قمم الأشجار أسفل سفوح التلال المورقة إلى الرمال البيضاء والأمواج اللطيفة. على النقيض من الجزر الغرانيتية الداخلية، تقع جزيرة ديسروش المرجانية المسطحة على بُعد 230 كيلومتراً (143 ميلًا) جنوباً غرباً في منطقة أميرانتس الخارجية، وهي جزر معروفة بجمالها البري وحريتها في استكشاف بعض من أفضل أنشطة الغوص وصيد الأسماك في العالم.

وكجزء من عرض Twice the Paradise الجديد - A Seychelles Discovery، سيحصل الضيوف الذين يحجزون سبع ليالٍ أو أكثر في «منتجع فورسيزونز سيشيل» في جزيرة ديسروش على ليلتين مجانيتين في فيلا مطلة على الحديقة في «منتجع فور سيزونز سيشل». تم تصميمها مع مراعاة المرونة والمساعدة في اتصالات الرحلات الدولية واختبارات PCR للمغادرة (عند الاقتضاء)، ويمكن أخذ الليالي المجانية في Mahé بأي ترتيب، طالما بالتزامن مع إقامة ديسروش.

واعتباراً من 15 مارس الماضي بدأت، رحلات العودة المحلية المجدولة إلى ديسروش يومي الخميس والسبت، بينما ستكون الرحلات المستأجرة الخاصة متاحة يومياً.

مع وجود كل من منتجعات «فور سيزونز» في سيشل، التي تضم أماكن إقامة في فيلا بحمام سباحة خاص، بما في ذلك اختيار فيلات إقامة عائلية متعددة غرف النوم، يمكن للضيوف الاستمتاع بالعزلة الطبيعية في جمال الطبيعة. تظل صحة وسلامة الضيوف والمقيمين والموظفين في صدارة الأذهان من خلال برنامج «فورسيزونز العالمي» الجديد «ليد ويذ كير».

فعلى الرغم من أنها تبدو مألوفة أكثر بالنسبة إلى الذين يقضون شهر العسل، فإنها تفتح أبوابها بالفعل لكل من يحتاج إلى السلام والراحة.

إطلالات شاسعة

توفر أماكن الإقامة الفاخرة في المنتجع إطلالات شاسعة على المحيط الهندي، ومساحات داخلية وخارجية، ومغطساً، ووتتنوع أماكن الإقامة الفاخرة في المنتجع بين فيلات بغرفة نوم واحدة وأجنحة ومساكن متعددة الغرف.

40

جزيرة غرانيتية مركزية وجبلية.

70

جزيرة مسطحة

خارجية.

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