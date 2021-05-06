الامارات | بريطانيا تسهّل إجراءات التأشيرة للفائزين بالأوسكار والجوائز المرموقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسهّل إجراءات التأشيرة للفائزين بالأوسكار والجوائز المرموقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنه سيكون بمقدور الفائزين بجوائز أوسكار وغرامي، والحاصلين على جائزة نوبل، وفئات أخرى من الفائزين بالجوائز فى مسابقات مرموقة، الحصول على تأشيرات للعيش والعمل في المملكة المتحدة بسهولة أكبر، وذلك في ظل إصلاحات في نظام الهجرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن وزارة الداخلية كشفت عن قرارها «لتسريع» العملية للفائزين بجوائز مرموقة في الفنون - بما في ذلك أيضاً جوائز غولدن غلوب وبافتا وبريت - بالإضافة إلى العلوم والهندسة والتكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التغييرات في نظام الهجرة، في محاولة من الحكومة لجذب ما تسمّيه «الأفضل والأكثر إشراقاً».

وفي الوقت الحالي، تعني عملية طلب التأشيرة المعروفة باسم «مسار المواهب العالمية»، أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على تصديق من إحدى الهيئات الست التي تمنح الجوائز.

واعتباراً من أمس، يسمح النظام الجديد للأشخاص الذين يحملون جائزة مؤهلة بتقديم طلب تأشيرة واحد.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل: «لقد وصل الفائزون بهذه الجوائز إلى قمة حياتهم المهنية، ولديهم الكثير ليقدموه للمملكة المتحدة». وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات متوافقة مع نظام الهجرة الجديد القائم على «النقاط» الذي وضعته الحكومة بعد «البريكست»، والذي يهدف إلى جذب «أفضل المواهب إلى بريطانيا على أساس المهارات».

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