الامارات | ستيفن سيغال يقدّم سيف ساموراي إلى رئيس فنزويلا

شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سيغال يقدّم سيف ساموراي إلى رئيس فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم الممثل والمنتج الأميركي ستيفن سيغال، المعروف بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيف ساموراي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول من أمس، بحسب صور بثها التلفزيون الحكومي.

وسلّم الممثل المتخصص في الألعاب القتالية سيف كاتانا إلى الرئيس مادورو الذي كان يضع كمامة، فيما كان سيغال مكشوف الوجه ويرتدي ملابس سوداء.

وبادر مادورو إلى اتخاذ وضعيات قتالية مختلفة بالسيف.

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