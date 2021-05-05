صلاة عيد الفطر للسيدات.. ممنوعة إلا في هذه الحالات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم، بيانًا بعد موافقة لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة بالضوابط نفسها التي تؤدى بها بقية الصلوات، مؤكدة عدم السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في الساحات على أن لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

وأثنت الواعظة الدينية ميرفت عزت على الإجراءات التي أعلنتها وزارة الأوقاف خلال صلاة عيد الفطر، مؤكدة أنها قرارات صائبة، خاصة أننا في مرحلة حرجة بسبب انتشار فيروس كورونا، ولابد أن نلتزم بإرتداء الماسكات وبقواعد التباعد في المساجد، ولذلك اشترطت الأوقاف وجود واعظات حتى يستطعن متابعة هذا البروتوكول.

اشتراط وجود الواعظات من باب التنظيم

وقالت لـ«هن»إن أهمية وجود الواعظات هذا العام تأتي من باب التنظيم في أماكن الصلاة والمساجد التي ستوجد فيها السيدات وحثهن على الالتزام بالإجراءات ومتابعة تطبيقها، سواء ارتداء الكمامات أو اصطحاب الأطفال أو عدم الوقوف في الصفوف بناء على العلامات التي جرى وضعها على السجاد، وسيجريمنعهن في حالة عدم الالتزام بتلك الإجراءات لأنها تصب في المصلحة العامة.

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وأكدت الواعظة الدينية: «الصلاة في الساحات تفقدنا السيطرة على هذه الإجراءات بسبب الأعداد خاصة أنها تشهد حضور أعدادا كبيرة سواء من الرجال أو النساء و الأطفال وهذه الإجراءات مناسبة جدًا للحفاظ على صحة الجميع لعدم الإصابة بفيروس كورونا».

مسجدي السيدة زينب والشربتلي

وكشفت عن أنه منذ 8 أشهر جرى افتتاح مسجدي الشربتلي والسيدة زينب للسيدات، وستفتح أبواب المسجدين أمام السيدات لصلاة العيد هذا العام.