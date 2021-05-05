مفيد فوزي يكشف سر انفصال عبد الحليم وسعاد حسني: قالت له هقعد تحت رجليك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال استضافته ببرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، كشف الإعلامي الكبير مفيد فوزي، عن كواليس علاقته بكل من النجمين الراحلين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، وقصة انفصالهما والسبب خلف ذلك.

علاقة مفيد فوزي بـ عبد الحليم وسعاد حسني

وخلال اللقاء، قال الإعلامي: «أنا اللي شهدت على قصة حبهم، وأنا اللي شوفت وأنا اللي عيشت، وعيب أن تُختصر حياة عبد الحليم وحياة العظيمة سعاد حسني في قصة حب، حرام يعني، وعبد الحليم لو كان عايش كان مية في المية هينشر قصة زواجه منها».

سر انفصال عبد الحليم وسعاد حسني

وعن السر خلف انفصال كل من الثنائي الفني الكبير، قال مفيد فوزي: «عبد الحليم قال لسعاد أنا مريض وأنتِ مش ممرضة، فقالت له أقعد تحت رجليك، لكن هو أراد إن فنه يكون الأول في الاعتبار، فردت سعاد حسني وقالت له وأنا فني أكبر».

حقيقة زواج العندليب والسندريلا.. شقيقة سعاد حسني تؤكد وعائلة حليم تنفي

وفي تصريحات سابقة لـ«هن»، كشفت «جيجي» شقيقة الفنانة سعاد حسني، قائلة إن شقيقتها تزوجت بالفعل من «العندليب»، عقب قصة حب كبيرة بين النجمين، متابعة: «هو كان بيغير عليها جدا.. في ظل فرق السن اللي بينهم، وإنها كانت أصغر منه».

وكانت شقيقة سعاد حسني استنكرت إنكار بعض الإعلاميين المقربين من الفنانة والمطرب لقصة زواجهما، عقب إعلان الثنائي ذلك الأمر للمقربين.

وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع تأكيد عصام حسني، الطبيب الخاص للفنانة الراحلة سعاد حسني، المتخصص في التخدير وعلاج الأورام، زواجها من الفنان الراحل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامجه «آخر الأسبوع»، المُذاع عبر «صدى البلد»، مردفا: «حكت لي العديد من الأشياء عن حياتها الخاصة، وأكدت لي خبر زواجها من العندليب، ووضحت لي سبب عدم إعلان الزواج».