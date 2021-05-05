تصريحات ريهام سعيد في شيخ الحارة والجريئة.. درة كلمة سر الخلاف مع ريم البارودي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت تصريحات ريهام سعيد في شيخ الحارة والجريئة، خلال استضافتها مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، العديد من الأسرار والكواليس والتفاصيل حول علاقتها بكل من الفنانتين ريم البارودي وزينة.

تصريحات ريهام سعيد في شيخ الحارة والجريئة عن زينة

وعن علاقتها بالفنانة زينة، تمحورت تصريحات ريهام سعيد في شيخ الحارة والجريئة حول أنه لا يوجد بينهما أي خلافات أو عداوة، متابعة: «مفيش بيني وبين زينة أي عداء، هي استاءت إن أنا عملت حلقة بتغطي موضوع يخصها، وهو وصل إنه بقى رأي عام، بس هي زعلت، وحاولت أصالحها أكتر من مرة الحقيقة بس هي فهمت إني بصالحها عشان تتنازل عن القضية يعني، وأنا كنت حامل في التاسع وتعبت من مرواح القضايا، ومن غير قضايا أنا كنت مش عايزاها تزعل مني».

واستطردت «ريهام»: «هي طلبت فيديو أعتذر لها فيه وأنا عملت الفيديو واعتذرت، وقالت أشوفه الأول قبل ما تعرضوه، وبعدين قالت لا شكلكوا مش ندمان أو زعلان، فصورته كمان مرة، وعموما طلعت براءى، وأكيد هي لسه مبتحبنيش، بس أنا بكن ليها كل احترام».

تصريحات ريهام سعيد في شيخ الحارة والجريئة عن ريم البارودي

أما عن علاقتها بالفنانة ريم البارودي، قالت الإعلامية: «أنا رافعة عليها قضية جنحة سب وقذف وطعن في الأعراض، وهي بتقول بغير منها، هغير منها عشان إيه؟ هي تفوقت في إيه أو عملت إيه عشان أغير منها؟».

وتابعت ريهام سعيد، قائلة: «إحنا مش أصحاب خالص ولا عشرة، أنا قابلت ريم 6 مرات في حياتي، وهي كانت لطيفة وجدعة ومفيش أي حاجة وأنا عند كلامي، كنت فكراها طيبة، لحد ما فيه شخص كلمني قالي إن ريم زعلانة منك جدا عشان حطيتي صورة على إنستجرام لدرة وبتقولي عليها إيه الشياكة دي؟ أنا معرفش درة على فكرة وأنا بحب أي حاجة ناجحة وأي حاجة حلوة، وبتقوله ليه مقالتش ومحطتش صورة ليا ما أنا بعمل جلسات تصوير كتير، شوية ولاقيت صورة نازلة ليها وهي حاضنة زينة وبتقول اللي مش عاجبه يشرب من البحر».

تصريحات ريهام سعيد في شيخ الحارة والجريئة عن المذيع نزار الفارس

وعند سؤالها عن موقف توجيه المذيع العراقي نزار الفارس بعض الأسئلة المحرجة للفنانة رانيا يوسف، خلال، علقت «ريهام» قائلة: «لو كان سألني السؤال جه كنت إديته بالقلم على وشه».