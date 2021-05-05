كورونا اليوم: أطعمة تجنبها أثناء الإصابة والتعافي.. واحذر هذه الأعراض العصبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

أطعمة تجنب تناولها أثناء فترتي الإصابة والتعافي

مع ارتفاع الإصابات في رمضان، يجب تجنب هذه الأطعمة أثناء فترتي الإصابة والتعافي من كورونا، وفقا لموقع indiatimes.

تجنب الأطعمة التي يمكن أن تضعف نظامك المناعي وليست جيدة لصحتك، وهي الأطعمة المعلبة، الأطعمة الحارة، الأطعمة المقلية، المشروبات السكرية.

احذر هذه الأعراض العصبية

تسبب انتشار فيروس كورونا في الكثير من المخاوف، على عكس ما شوهد سابقًا، حتى الأشخاص الأصحاء يصابون بالعدوى ويسجلون تدهورًا سريعًا في أعراضهم، هناك أيضًا أعراض أحدث يجب توخي الحذر منها - إلى جانب السعال أو الحمى، يقع الناس فريسة لأعراض غير عادية وأكثر تعقيدًا بكثير.

أصبحت المضاعفات العصبية لفيروس كورونا أكثر شيوعًا الآن، وفقا لما ذكره موقع timesofindiaـ وهي فقدان الشم والتذوق، ضباب الدماغ والارتباك، الهذيان، التهيج والانفعالات، التعب والدوخة والصداع، ألم وطنين الأذن.

كيف تجعل اختبار كوفيد-19 أسهل على أطفالك

وفقا لموقع timesofindiaـ كي تجعل اختبار كوفيد-19 أسهل على أطفالك، قم بإعدادهم نفسيا مسبقًا، حافظ على هدوئك، ضع خطة لإلهاء الأطفال عندما يتم اختبارهم، اجعلهم يجلسون بشكل مريح، امدح طفلك على حسن أدائه.

القواعد التي يجب اتباعها بعد التطعيم ضد كورونا

وفقا لموقع timesofindia، القواعد التي يجب اتباعها بعد التطعيم ضد كورونا تتمثل في، استمر في ارتداء الكمامة، اتبع إجراءات كوفيد المناسبة وهي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين، كن حذرًا حول الأشخاص غير المطعمين.