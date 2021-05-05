طريقة عمل تونر البنجر 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 10:48 مساءً - البنجر أو ما يُعرف بالشمندر يضمُّ العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات بكميات كبيرة، كما أنّه يحتوي النترات والصبغات غير العُضوية، لذا فهو أحد أصناف الخضروات التي لا يمكن حصر فوائدها الجمالية؛ حيث يحتوي عدداً من العناصر الغذائيّة المهمة كالبوتاسيوم والزنك والنحاس وفيتامين C، بالإضافة إلى مضادّات الأكسدة، وتعمل هذه العناصر على تجديد الخلايا وتغذية البشرة لتبدو نضرة ومتوهّجة بحُمْرَة طبيعيّة تفوق تلك التي تحقّقها مستحضرات التجميل، لذا نعرفك اليوم على كيفية عمل تونر البنجر.

طريقة عمل التونر

البنجر

لعمل تونر البنجر، استخدمي وعاءً زجاجياً فارغاً، واخلطي فيه نصف كوب من مغلي البنجر ونصف كوب من مغلي الشاي الأخضر، حتى تحصلي على مزيج متجانس، ويتم وضع الزجاجة في الثلاجة لتبرد، ثم يُرش على الوجه، ويُستخدم مرتين في الأسبوع، وننصحك قبل اعتماد أيّ وصفة بتجربتها على مساحة صغيرة من الجلد والانتظار لدقيقتين حتى يظهر تأثيرها؛ فقد يعاني بعض النساء من حساسيّة تجاه أحد مكوّناتها، مما يستدعي استبداله بآخر.

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فوائد البنجر للبشرة

تونر البنجر

يمتلك البنجر العديد من الخصائص المضادة للشّيخوخة؛ فهو يحتوي على فيتامين أ والعديد من الكاروتينات التي تُفيد الجلد، كما أنّه يحتوي اللوتين والعديد من مُضادات الأكسدة القوية التي تكافح الجُذور الحرة وتُساعد على مُكافحة التّجاعيد، كما يحسِّن الشّمندر صحة الجلد، وبالتّالي يقي من سرطان الجلد، بالإضافة إلى كونه يساعد في توريد الوجه طبيعياً والتخلص من التَّصَبُّغَات والبقع الداكنة، ولأنه يحتوي فيتامين أ فهو يُحافظ على صحة الأغشية المُخاطية في البشرة، ويساعد على تحسين صحة البشرة التّالفة وإزالة البُقع والتَّصَبُّغَات، إضافةً إلى أنّه يحتوي فيتامين ج الذي يُساهم في تغيير لون الجلد، ويعمل ايضاً على ترطيب الجلد الجاف، وبإمكانه جعل البشرة ناعمة ونضرة، كما أنّه يُزيل خلايا الجلد الميتة في البشرة، ويمكن أن يُستعمل كمحارب لحب الشباب، وإذا كنتِ صاحبة بشرة دهنية فإن الشمندر يمكنه مساعدتكِ في التخلص من زيوت بشرتكِ الزائدة مع ترطيبها وإكسابها النضارة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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