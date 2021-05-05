أستاذ أورام يحذر من التعامل مع السرطان مثل إنجي المقدم في الاختيار 2: متأجلوش العملية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر سرطان عنق الرحم من الأمراض التي لا تظهر أعراضها على المصابة بها، وتفاجأ السيدات أنهن وصلن لمرحلة متقدمة دون إدراك أنهن مرضات في الأساس، وقد تلجأ بعضهن إجراء عملية استئصال الرحم بشكل جذري يشمل المبايض في أسرع وقت حتى لا يصل الأمر إلى الوفاة.

وخلال حلقات مسلسل الاختيار 2، ظهرت الفنانة إنجي المقدم زوجة الضابط «زكريا»، الذي يؤدي دوره كريم عبد العزيز، وهي مريضة بأورام خبيثة في عنق الرحم، وطالبت زوجها بتأخير العملية لفترة قصيرة، وهو ما حذر منه بعض الأطباء من التعامل مع الأورام الخبيث بهذا الشكل، وتأخير علاجها.

يقول الدكتور محمد العزب أستاذ جراحة الأورام: «طلب تأجيل العملية لمدة شهر، كما حدث في المسلسل، ليس في محله لأن الورم الخبيث يحتاج إلى سرعة استئصاله والتخلص منه بشكل جذري وليس جزئي بما فيها منطقة المبايض».

تأخير العملية يقلل فقرص النجاة والتعافي

وحذر «العزب» خلال تصريحات خاصة لـ«هن» من تأخير عملية إزالة الورم، لأنه ينتقل من مرحلة لمرحلة أخرى أسوأ مع مرور الوقت، وبمجرد انقضاء شهر أو اثنين فإن فرص النجاة من الموت بسبب الإصابة تكون 70% في العام الأول، ثم تقل تدريجيًا في السنوات التي تعقبها حال تأخر العملية أكثر من ذلك حتى يصل إلى مرحلة خطيرة.

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وأضاف أن سرطان عنق الرحم لا توجد وسيلة للوقاية منه، وأعراضه كثيرة كالنزيف في وقت غير موعده أو في أوقات غير الحيض وآلام حادة في منطقة الرحم.

وكشف عن ان سرطان عنق الرحم له العديد من الأسباب التي قد تؤدي للإصابة به، وعلى رأسها حبوب منع الحمل، بالإضافة إلى تعدد المني داخل المرأة، إذا كانت تمارس الجنس مع أكثر من رجل خلال فترة قصيرة كأسبوع على سبيل المثال، لافتًا إلى أن إصابات سرطان عنق الرحم نتيجة الخيانة الزوجية واختلاط المني خلال فتراتن قريبة تمثل نحو 60% من الإصابات، وهي نسبة كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن عملية استئصال الرحم ليست خطيرة في حد ذاتها، وخلال شهر بعد العملية يبدأ العلاج الكيماوي والذي يحدد نوعه وعدد جلساته طبيب الأورام المتخصص، وتختلف الآثار الجانبية لكل نوع، فليس كللا الأنواع تسبب سقوط الشعر، فهناك أنواع جديدة لا تؤثر ولا تحدث تساقطا في الشعر.