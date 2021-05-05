أحمد حلمي يغير حالته على «فيس بوك» لـ«متزوج».. ومنى زكي تسأل: ممكن شرح؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة منى زكي عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لمنشور دونه زوجها الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلن خلال زواجه بشكل غامض وساخر.

تعليق منى زكي

وسخرت «منى»، من منشور زوجها، حيث علقت موجهة سؤالا، «ممكن شرح؟»، كما أشارت إلى الحساب الرسمي لأبلة فاهيتا، وقالت لها: «إوعي يكون ليكي علاقة بالموضوع».

تألق منى زكي في لعبة نيوتن

وتتألق هذا الموسم الدرامي الرمضاني، الفنانة منى زكي، في بطولتها لمسلسل «لعبة نيوتن»، الذي حقق مشاهدات واسعة على مستوى مصر والوطن العربي، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مشوق.

كواليس تصوير مشهد ولادة منى زكي في لعبة نيوتن.. أبهرت المشاهدين بأدائها

ومنذ أسابيع، أثار مشهد ولادة الفنانة منى زكي، في مسلسل «لعبة نيوتن»، ضجة كبيرة بين المتابعين الذين أبدوا تأثرا بالمشهد، خاصة أن «منى» التي تجسد دور شخصية «هنا» بتفاصيل مؤثرة جذبت انتباه المشاهدين كأنهم يعيشون الموقف.

وكشفت الشركة المساهمة في إنتاج مسلسل «لعبة نيوتن» عن كواليس تصوير مشهد ولادة الفنانة مى زكي، إذ نشرت بعض الصور عب خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مشهد ولادة مني زكي

وتصدر مشهد الولادة، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل «لعبة نيوتن» التريند، إذ أنها عانت من آلام الولادة المبكرة، التي اضطرتها للخضوع لإجراء الولادة دون انتظار للشهر الأخير من الحمل، ومثلت «منى» المشهد بتفاصيل وأداء جذب أنظار المتابعين.

وعقب إنجاب «هنا» لطفلها تم نقله إلى الحضانة بسبب عدم تنفسه بشكل جيد، وانتقل المشهد بعد ذلك إلى «هنا» حين طلبت من الممرضة أن تحضر لها هاتفها، ووجدت على الواتس آب رسالة صوتية من زوجها، ويجسد دوره الفنان محمد ممدوح، فوجدت بأنه يخبرها أنه لم يعد يتحمل تصرفاتها وما تفعله وقام بتطليقها بنفس الرسالة.