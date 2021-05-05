مغربية تغني مع فرق أوروبية.. معلومات عن ضحية رامز عقله طار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل بدء الحلقة الجديدة، يترقب الجمهور معرفة ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز عقله طار اليوم، وهي الفنانة المغربية أسماء لمنور، والتي ستكون ضمن ضحايا الموسم الجديد من البرنامج، المعروض على شاشة قناة mbc مصر عقب أذان المغرب مباشرة.

معلومات عن الفنانة أسماء لمنور

- من مواليد عام 1978، أي تبلغ من العمر 43 عاما.

- مطربة مغربية، تميزت بغنائها للتراث العربي عموما والتراث المغربي بشكل خاص.

- بدأت حياتها الفنية من مسقط رأسها بلدها المغرب، حيث شاركت في العديد من البرامج والمهرجانات هناك، أهمها مهرجان «أنغام».

- شاركت المطرب كاظم الساهر في الأغنية الشهيرة «المحكمة».

- قدمت عدة حفلات بالخارج بعدة دول أوروبية، بالإضافة إلى مشاركاتها بالغناء مع فرق أوروبية.

- انتقلت بعد ذلك إلى مصر و الخليج العربي حيث استطاعت أن تلقى إعجاب كل من النقاد والجمهور وكذلك كبار الفنانين.

- عملت مع عدد من النجوم كأبو بكر سالم، كاظم الساهر، عبد الله الرويشد، حسين الجسمي، محمد الجبالي.

- قدمت عدة ألبومات غنائية باللهجتين الخليجية والمصرية تعاونت خلالها مع أكبر الشعراء منهم ابن عبود، محمد جمعة، أمير طعيمة ونادر عبدالله، أما فى التلحين طلال مدّاح، ناصر الصالح، يوسف مهنا، علي بن محمد ومحمد رحيم.

كواليس برنامج رامز عقله طار

وتتضمن كواليس البرنامج، وصول الضحية للملاهي الجديدة بالرياض، يستقبلها الفنان حسن العسيري ويصطحبها في جولة بالملاهي وممارسة بعض الألعاب منها لعبة رمي الكرات، وهناك يبدأ رامز في التنشين تجاه الضحية وضربها بالكرات دون أن يظهر، وتصاب ببعض الآلام من شدة الضربات، وقبل ذلك تعرض الفنان حمادة هلال لإصابة في شفتيه وحدوث تورم بها من شدة الرمية بالكرة من قِبل رامز جلال.

وعقب الانتهاء من فقرة حسن العسيري مع الضحية، تستقبلها المذيعة سارة مراد وتبدأ في توجيه بعض الأسئلة لها، وتأتي الإجابات الساخرة على لسان رامز جلال في المكان الذي يختبيء فيه بعيدًا عن أعين الضيف.

ومن ثم تصطحب سارة مراد الضيف الضحية في برنامج رامز عقله طار بجولة في الملاهي، ثم تختار أرقامًا عشوائية لبعض رواد الملاهي المتفق معهم ليكونوا بصحبة الضيف الضحية في لعبة الموت، ويكون من بينهم رامز جلال متنكرًا في شخصية بهجان الرجل الهندي.