نصائح عليكِ اتباعها عند شراء هذه الأشياء قبل عيد الفطر: الكحك والبسكويت في القائمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، إذ يحرص الكثيرون وبشكل خاص ربات البيوت على التسوق قبل العيد، وشراء كل ما يحاج إليه المنزل من أكلات ووجبات ومشروبات وغيرها من المستلزمات الأساسية في المنزل، وقد يتعرض الكثيرين إلى موقف شراء طعام غير جيد وغير صحي وليس مناسبا للاستخدام.

ونرصد من خلال هذا التقرير عدد من النصائح التي يجب أن تحرص ربة المنزل على اتباعها عند التسوق قبل عيد الفطر المبارك، وفق النشرة الإرشادية الخاصة بالموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند شراء كحك العيد

- الحرص على تجنب شراء الكحك من الباعة الجائلين، الذين يبيعون أصناف مجهولة المصدر.

- يجب أن يحرص المشتري على شراء الكحك من مكان موثوق به ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكحك.

- يجب أن يحتوي غلاف الكحك على اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- يجب أن يكون خالي من الروائح الكريهة ورائحة التزنخ.

نصائح يجب اتباعها عند شراء ملح الطعام والخميرة البيرة

- يجب أن يكون الملح غير متكتل وأبيض اللون، وأن تكون الخميرة خالية من الملمس اللزج الهلامي.

- يجب أن تكون الرائحة مقبولة ويكون خاليا من الشوائب.

- أن يكون خاليا من الحشرات وأطوارها وفضلات القوارض.

- ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

نصائح يجب اتباعها عند شراء السمن

- أن يكون خاليا من الدهون المهدرجة.

- أن تكون رائحته مقبولة وخالي من رائحة التزنخ.

- تأكد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

نصائح يجب اتباعها عند شراء الدقيق

- أن يكون الدقيق من مصدر موثوق فيه.

- أن يكون الدقيق غير متكتل وأبيض اللوم وناعم.

- أن يكون خاليا من الردة الناعم والخشنة.

- أن يكون خاليا من الحشرات وأطوارها مثل الديدان والسوس.