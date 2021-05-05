«يوتيوب» يجمع «ضرتين» في قناة.. بيكسبوا 800 جنيه في السنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

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أصبحت منصة موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجهةً للباحثين عن الربح والكسب من خلال التفاعلات والمشاهدات اوالإعلانات الممولة الموجودة على تلك المقاطع، حتى باتت مقاطع الفيديو على موقع «يوتيوب» مهنة يطلق على أصحابها «يوتيوبرز»، ويبحثون دومًا عن الأفكار الغريبة حتى أنهم يلجأون لتصوير منازلهم، مطابخهم، أو حتى عائلاتهم والمواقف والتفاصيل التي تحدث بينهم، لتصويرها والكسب من خلفها الأموال.

وخلال الفترة الماضية، انتشر مقطع على إحدى قنوات «يوتيوب» بعنوان: «أنا وضرتي»، لتقديم وصفات أكلات ومشروبات بوصفات سهلة وسريعة.

بدأت من سنة.. أنا وضرتي

ويرجع تاريخ تلك الفيديوهات إلى عام مضى، بعدما شارك القائمون على القناة بمقطع فيديو، ظهروا من خلاله بأصواتهم فقط، دون أن يكشفوا عن هويتهم، يتحدثون عن فكرة القناة والمحتوى، الذي يأتي كثمار لتعاون «ضرتين» سويًا.

وتحرص الضرتان، على عدم الظهور بوجهيهما، أو حتى الإفصاح عن اسميهما، فقط تتحدثان خلف الكاميرا، عن أنفسهن، وطقوسهن في تحضير وتجهيز الأطعمة، مع تقديم العديد من الوصفات المميزة.

وعلى الرغم من دخول الضرتين لعالم «يوتيوب» لجلب الكثير من المشاهدات، التي تؤدي لربح الاموال، إلا أن المقاطع لم تحقق مشاهدات عالية، حيث إن القناة بها 6 آلاف مشترك فقط.

وبحسب موقع«سوشيال بليد» فإن الأرباح السنوية لقناة «أنا وضرتي»، تصل لـ 51 دولار فقط، أي ما يعادل 799 جنيها فقط سنويًا.