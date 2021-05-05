«ماتت من القلق وماسكة المصحف».. إشادة بمشهد وفاة نرمين الفقي في «ضل راجل»: وجعتي قلوبنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجلس على كرسي متحرك، ممسكةً بكتاب الله تقرأ آياته، ثم تلتقط أنفاسها الأخيرة، في مشهد أبكى الملايين من محبي الفنانة نرمين الفقي، التي تقوم بدور«هدى»، ضمن أحداث مسلسل «ضل راجل»، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

مشهد وفاة الفنانة نرمين الفقي، الذي جسدته ببراعة، جعلها تتصدر محركات البحث المختلفة والتريند، إذ اتصلت «هدى» بالدكتورة «ملك»، التي تقوم بدورها الفنانة نور اللبنانية، بعد صراخ مستمر من «شهد»، رنا رئيس، ويبدو أنه قد آن وقت ولادتها، ليحملها والدها «جلال» ويذهب بها إلى المستشفى.

هدى تعرضت للانهيار وفقدت الوعي

انهارت «هدى» خلال المشهد، ودخل عليها زوجها الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، ليجدها فاقدة للوعي، دون أي نبض، ثم يكتشف وفاتها بعدما تعرضت للانهيار قلقًا على ابنتها.

لقي المشهد الذي ظهرت خلاله الفنانة نيرمين الفقي، استحسان المتابعين وأثنوا على دورها وإتقانها له، وكان من أبرز التعليقات: «دموعنا نشفت من كتر البكا، أنتي جبارة، غول تمثيل، وجعتي قلوبنا بجد، دي نرمين الفقي اللي نعرفها».

وكانت علقت الفنانة على مشهدها وتصدرها للتريند، قائلةً: «ألف حمد ألف شكر ليك يارب تريند بعد عرض الحلقة».

مسلسل ضل راجل

يأتي موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 19، على شاشة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 12.10 صباحًا بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى 7 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 4.30 عصرًا على القناة نفسها.

أحداث مسلسل ضل راجل

تدور أحداث مسلسل ضل راجل، حول «جلال»، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

المسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد علي رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسري.