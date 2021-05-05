من أجل زوجته الكفيفة.. ثمانيني يتلقى دروسا في كلية تجميل لتعلم تصفيف الشعر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عندما يتقدم أحدهم في العمر، تقل قدرته على تعلم الأشياء الجديدة، ولكن في موقف غريب من نوعه، توجه رجل ثمانيني إلى كلية للشعر والتجميل في ألبرتا بكندا، أملا في الحصول على دروس كيفية استخدام جهاز تجعيد الشعر والماكياج، من أجل مساعدة زوجته، التي لم تعد قادرة على القيام بذلك بمفردها بعد أن أصبحت كفيفة، ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي.

وبالرغم من تقدم زوجته في السن وإصابتها بالعمى، إلا أنها كانت حريصة على أن تظهر بمظهر لبق أمام زوجها، إذ أنها كانت تقوم بتصفيف شعرها بالمكواة «جهاز التجعيد»، حتى بعد إصابتها تلك، ما يعرضها كثيرا إلى الإصابة بالحروق في مناطق مختلفة، لذلك اضطر زوجها الثمانيني إلى البحث عن عدد من الحلول حتى يستطيع مساعدتها، وفق صحيفة «البيان» الإماراتية.

كلية التجميل تدعم الثمانيني ليتعلم تصفيف الشعر من أجل زوجته

وبعد أن توجه لكلية الشعر والتجميل طالبا الحصول على دروس كيفية تصفيف الشعر، حرصت كلية «دلمار للشعر والتجميل» على مساعدته، إذ قامت بتوفير عارضة له، حتى يستطيع تلقي دروس تصفيف الشعر عليها، وتعلمه كيفية استخدام جهاز «تجعيد الشعر»، ما جعله يطلب أيضا كيفية تعليم وضع الماسكرة، ذلك النوع الذي تفضله زوجته صاحبة العينين الجميلتين حسب تعبيره من الميكب.

تأثر فريق عمل الكلية برغبة الزوج الصادقة

وأوضحت مديرة مدرسة التجميل هانا كاري، أن فريق عمل مدرسة التجميل بأكمله تأثر برغبة الزوج الثمانيني الصادقة في مساعدة زوجته التي تجاوزت 50 عاماً، وخلال حديثه عنها سحب الصور من محفظته بحب، وأظهر للجميع صورها، وتفاخر بمدى جمالها وموهبتها، مشيرا إلى أنها دائما كان مظهرها هو مصدر فخرها، ونظرا لكونه شيئا مهما بالنسبة لها فهو مهم له أيضا.

وبعد الانتهاء من دروسه لتعلم تصفيف الشعر، حرص الزوج الثمانيني على اصطحاب زوجته لمدرسة التجميل التي ساعدته على تعليم تصفيف الشعر، للإعراب عن امتنانهما، ولفتت وعلقت مديرة الكلية أن الثنائي أبدوا إعجابهم الكبير بمهارته الجديدة التي تعلمها من أجل زوجته.