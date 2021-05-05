احذر غير المطعمين.. قواعد يجب اتباعها بعد تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالنظر إلى الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن حملات التطعيم مهمة للغاية كوسيلة للحد من تفشي كوفيد-19.

ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل لا يزالون مصابين بالفيروس، في حين أن عددًا كبيرًا من السكان لم يتم تطعيمهم بعد، فمن المهم أن نستمر في اتخاذ جميع الاحتياطات، حتى بعد التطعيم، وفقا لموقع timesofindia.

ما مدى أهمية التطعيم ضد كورونا؟

بالنظر إلى حقيقة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تستمر في الارتفاع في جميع أنحاء العالم وفي الوقت الذي يكافح فيه الشباب وكبار السن للحفاظ على سلامتهم من الفيروس القاتل، أصبحت لقاحات كوفيد ضرورية ولا يوجد طريق للمضي قدمًا بدونها.

ما القواعد التي يجب عليك مراعاتها بعد التطعيم؟

على الرغم من أن لقاح كوفيد قد يوفر لك طبقة واقية من الفيروس، إلا أنه لا يزال بإمكانك الإصابة، ولهذا السبب طلب خبراء الصحة والسلطات من الجماهير الاستمرار في اتباع بعض الاحتياطات التي قد تحافظ على سلامة الجميع، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها ومتابعتها حتى بعد الحصول على اللقاح.

استمر في ارتداء الكمامة

لم يتم تطعيم غالبية السكان، ولهذا من المهم اتباع جميع التدابير الاحترازية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة.

بعد التطعيم، قد يطور الشخص قدرًا معينًا من المناعة ضد الفيروس، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون حاملاً للفيروس، لذل ، من أجل حماية الأشخاص الآخرين غير المطعمين، من المهم أن تستمر في ارتداء الأقنعة الخاصة بك.

اتبع إجراءات كوفيد المناسبة

إلى جانب ارتداء قناع مُجهز جيدًا، استمر في الحفاظ على مسافة متر ونصف في المناطق المزدحمة، قد يضمن ذلك سلامة الأشخاص من حولك حيث لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه أم لا، بصرف النظر عن ذلك، اتبع جميع الإجراءات المناسبة لـ COVID ، لأنها ستحد من انتشار الفيروس، وهي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين.

كن حذرًا حول الأشخاص غير المطعمين

لا يزال جزء كبير من الناس غير محميين من الفيروس، ومع ذلك، في حين أنه قد يتم تطعيمك، فقد يظل الأشخاص الذين تزورهم أو تقابلهم يوميًا عرضة للإصابة بالفيروس، لذلك، عندما تخطط لزيارة أحبائك، تذكر ارتداء قناع، لا تلمس الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض شديد من كورونا.