فساتين صيفية باللون الأزرق السماوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 05:35 مساءً - يعتبر اللون الأزرق السماوي من الألوان الراقية والأنيقة، والتي برزت في موضة الأزياء لهذا الموسم، بالإضافة إلى أنه لون جذّاب يليق بملابس الصيف بشكل خاص.





فساتين واسعة ومريحة

Mossi موسي



تعتمد الكثيرات من السيدات على الفساتين الواسعة والمريحة في المناسبات، حيث يخترن الألوان الفاتحة كالأزرق السماوي؛ لما يتميّز به من مظهر مريح للعين، ولخيارات خفيفة مناسبة لفصل الصيف؛ بالإمكان اختيار فستان مصمّم بقماش بيليسيه ناعم، فستان مزيّن بقماش الدانتيل، وآخر مزيّن بقماش مفرّغ وأكمام مزيّنة بمطاط.

ولإطلالات سماوية للمناسبات، يمكن للسيدة ارتداء فستان مصمّم بثنيات ناعمة في منطقة الصدر، أو فستان مصمم بقماش فاخر وطبعات لزهور فضية، ويمكنها الظهور بفستان مصمّم بنفشة بسيطة ومزيّنة بزهور بيضاء ضخمة، أو فستان ناعم بخرز فضي في المنطقة العلوية، أو التأنّق بفستان ضيّق مزيّن بفصوص فضية ومُكمل بوشاح باللون ذاته.

فستان من إيلي صعب Elie Saab



لا شكّ أن موديلات وتصاميم فساتين السهرة كثيرة ومنوّعة لهذا الصيف، منها موديلات طويلة بدون أكمام، من القماش الأزرق المرصّع بالفصوص الصغيرة اللامعة باللون الفضي، الفستان بديكولتيه على حرفV يصل حتى الخصر مع حزام رفيع فضي، بالإضافة إلى فستان الأميرات بدون أكمام وصدر ضيق، مع خصر بكسرات عريضة وجيب مبطن منفوش وواسع، أو الفستان من القماش الساتان المطبوع بنفس اللون الأزرق بوردات بارزة من الخيوط الحرير .

هذا وقد برزت فساتين باللون الأزرق بتصاميم محتشمة وبسيطة تليق بذوق المرأة، منها فستان أزرق صيفي ناعم بصيحة الكشكش، وبتنورة واسعة وأكمام طويلة.

وقدم المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab فساتين عصرية بدرجات الأزرق، سواء الفاتحة أو الداكنة، تتناسب مع أجواء الصيف، وارتدت العارضة غطاء رأس باللون الأزرق؛ ليكمل أناقة الفستان.



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الزفاف بالأزرق

Salvatore ferragamo سلفاتور فراغامو



قد يبدو فستان الزفاف باللون الأزرق غير مألوف، لكنه طُرح في عروض الأزياء وبقوة من قبل أكبر مصممي الأزياء العرب والأجانب، ولا شكّ أن اختيار فستان الزفاف بلون آخر غير اللون الأبيض التقليدي خطوة تحتاج لجرأة العروس لتظهر بهذه الطلّة الجديدة.

برزت فساتين الزفاف الزرقاء بأقمشة عديدة لامعة ومشغولة بالفصوص الفضية والنجوم البرّاقة، كما تعدّدت الموديلات ما بين الواسع المنفوش والضيق، مع أقشمة الساتان، الشيفون، الجيبير، بالإضافة إلى موديلات ملكية مبهرة تليق بالسيدات السمراوات.

كما برزت موديلات وتصاميم لفساتين زفاف صيفية باللون الأزرق السماوي، منها فستان الكرانيش، وهو موديل رائع يجعل العروس نجمة متألّقة في ليلة العمر، الفستان من الشيفون الأزرق بدون أكتاف، صدر ضيّق مع كرانيش متعدّدة؛ تبدأ من الخصر وتنسدل بطول الفستان، والفستان الشيفون المبطّن بنفس اللون الأزرق.

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