كلاكيت تاني مرة.. زوجة أورتيجا تعلن انفصالها عنه: «أهلا بحريتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت كارولينا قنديل السرجاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انفصالها عن المطرب الشعبي أحمد متولي الشهير بـ «أورتيجا».

جاء ذلك عقب خلافات كبيرة طالت صديقه «أوكا» وزوجته الفنانة مي كساب، حيث تطاولت «كارولينا» على مي كساب من خلال بعض المنشورات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ أشهر.

ودونت كارولينا، في خانة الحالة الاجتماعية بحسابها على «الفيسبوك»، «مُطلقة» ثم شاركت بمنشور مدونة عليه: «أهلًا بحريتي».

كارولينا تعلن الانفصال من قبل

يذكر أن هذه المرة لم تكن الأولى التي تعلن فيها زوجة المطرب الشعبي الانفصال عنه، ففي 2018 أعلنت كارولينا قنديل السرجاني، طلاقها من «أورتيجا»، ونشرت منشورًا تضمن الآتي: «أنا وأورتيجا انفصلنا وياريت اللي كان عارفني عن طريق أورتيجا أو بيكلمني عشان أورتيجا محدش يتصل بيا نهائي أو يكلمني في الموضوع ده».

وتراجعت كارولينا السرجاني، حينها عن خبر الانفصال الذي انتشر، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، «معلش يا جماعة الأكونت كان مسروق»، لتنفي بهذا المنشور ما تم تداوله من قبل.

وكانت كارولينا وأورتيجا أعلنا زواجهما منذ 7 سنوات، وأثمر عنه طفلتهما ريانا.

خلافات زوجتي أوكا وأورتيجا

وفي نهاية العام الماضي، نشبت خلافات غير مباشرة بين مي كساب، زوجة أوكا، وبين كارولينا زوجة أورتيجا، حيث شاركت الأولى بمنشور عبر خاصية «الاستوري» بحديث شريف، مدونة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر».

الأمر الذي جاء بالتوازي، مع منشورات زوجة أورتيجا، كارولين قنديل، التي شاركت هي أيضًا بمنشور غامض عبر خاصية الاستوري، قائلة: «عاوزة فلوسي الـ400 ألف وانتوا عارفين أنا بتكلم على مين، بتاعة الوسايط، اللي نصبت هي وصاحبتها على جوزي، الخدمات دي للعيل اللي متجوزاه وبتحققيله أحلامه عشان تعوضي فرق السن اللي بينكم يا طنط، وهو بيتكسف يخرج معاكي».

وتابعت: «جوزي راجل ميقبلش مراته تقوله أنا اللي عملتك وأنا اللي نضفتك وتمثل قدام الناس»، الأمر الذي بات حديث رواد منصات «السوشيال ميديا» بشكل كبير.

انفصال أوكا وأورتيجا

وكان «أورتيجا» قد أعلن انفصاله فنيا عن «أوكا» بعد تعاونهما لأكثر من 10 سنوات، وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أعلن فيه ذلك مؤكدا أن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما.

كما نشرت مي كساب، صورة عبر حسابها على إنستجرام، جمعتها بزوجها أوكا، وهي تقف خلفه معلقة: «أنا دايما وراه مش قدامه»، عقب انفصاله عن مطرب المهرجانات أورتيجا.