على الحلوة والمرة وفي المرض.. حكاية سمير غانم ودلال عبدالعزيز: حبها بعد 4 سنين معافرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الساعة والأخرى تتطور حالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، إثر دخولهما المستشفى عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليخرج ذويهم مطالبين الجمهور بالدعاء لهما خلال منشورات وتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال الأسبوعين الماضيين، أصيبت دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا سمير غانم بفيروس كورونا المستجد، خلال تصويرهما مسلسل «عالم متوازي»، بينما خضع الفنان سمير غانم للعلاج في أحد المستشفيات داخل العناية المركزة بسبب إصابته بخلل في وظائف الكلى، وتصدر الثنائي محركات البحث المختلفة لهذا السبب.

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، قصة حب دلال عبدالعزيز وسمير غانم.

أوقعته في غرامها بعد 4 سنوات

لم يكن الزواج في البداية من ضمن اهتمامات سمير غانم، وحاول إقناع دلال عبدالعزيز بأنه يكبرها بنحو23 عامًا، لكنها زادت في إصرارها على الزواج منه، واستطاعت بعد 4 أعوام من الحُب من طرف واحد، أن توقعه في غرامها.

وروى الثنائي قصة حبهما وارتباطهما خلال اللقاءات التلفزيونية والصحفية المختلفة، إذ قال سمير: «بصراحة هي اللي حبتني الأول، وأنا مكانش في بالي إني أتجوز».

وتابعت «دلال» خلال استضافتهما في برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة: «مشهورة القصة بتاعتنا وكل الممثلين الكبار راهنوني إني أتجوزه، وقالولي سيبك منه مبيتجوزش، الفنان محمود مرسي، عبدالمنعم مدبولي، محمود المليجي، المخرج يحيى العلمي نصحوني بالبعد عنه، والفنان جورج سيدهم قالي: اسأليني أنا».

أول هدايا سمير ودلال: بالطو وسيارة

وأضافت أن «غانم»، كان يعطيها الهدايا قبل الزواج، وأول مرة تسهر في حياتها في مسرحية «أهلا يا دكتور يوم افتتاحها عام 1980، وأن أول هدية لها من زوجها سمير قبل الزواج كانت «بالطو شيك» وأول سيارة كانت «سيات 133».

فريد شوقي شاهد على قصة الحب

فيما قال سمير غانم، إن الفنان الراحل فريد شوقي قال له: «يبني أنت مش عاوز تتجوز ليه، رديت وقولتله يا ملك سبني في حالي، وشوقي يرد البنت حلوة زي القشطة.. فقولتله خلاص عشان خاطرك أنت هتجوزها».