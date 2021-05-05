وجبات تزيد من الشعور بالعطش.. تجنب تناولها على السحور

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على مدار الأيام القليلة الماضية، خلال الـ20 يوما التي مرت من شهر رمضان الكريم، كانت حالة الطقس تميل للاعتدال، الأمر الذي يساعد على عدم الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، ومع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، حتى أصبح الطقس حار نهارا، ما يجعل الصائمين يشعرون بالتعب وزيادة في العطش.

وهناك الكثير من الأطعمة التي يساعد تناولها على زيادة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، ونرصد من خلال هذا التقرير، الوجبات والأكلات التي يجب الابتعاد عن تناولها في السحور لتجنب الشعور بالعطش، وفق موقع الصحة العلاجية البريطاني، كالتالي:

وجبات يجب تجنبها لتقليل الشعور بالعطش

- الحلويات: أوضح موقع الصحة العلاجية البريطاني أن تناول الحلويات بعد السحور يسبب الشعور بالجوع والعطش خلال ساعات الصيام.

- الأطعمة المقلية: تحفز الأطعمة المقلية الرغبة لدى الصائم لتناول المياه، وخاصة في وجبة السحور تزيد الشعور بالحموضة.

- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات: تساعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات على نسبة عالية من السعلاات الحرارية، ما يحفز الرغبة لتناول الماء.

- الأطعمة الغنية بالتوابل واالأطعمة الحارة، والتي تساعد على تسبب الشعور بالعطش.

- الكافيين: يعتبر الكافيين الذي تحتوي عليه مشروبات القهوة والشاي من المشروبات التي تحفز عملية خروج المياه من الجسم، ما يسبب الشعور بالعطش والجفاف.

- وأضاف الموقع المعني بالشؤون الصحية أن الجسم يحتاج مع حلول شهر رمضان المبارك، وارتفاع درجات الحرارة، إلى تعويض نقص السوائل بالمشروبات والأطعمة المختلفة، مشيرا إلى عدد من الأطعمة التي لا بد من تناولها حتى لا تشعر بالعطش مثل الموز والتمر، وعصير الليمون، عصير البطيخ، الطماطم والزبادي والفول والخيار والتفاح والموز.