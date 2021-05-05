رسائل وتعليقات تُبكي ندى رحمي: عيشتك دون المستوى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتجاوز مدته 10 دقائق، ظهرت خلاله الفنانة والإعلامية الشابة ندى رحمي، وهي تبكي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ندى رحمي تتعرض للتنمر بسبب جسدها ووضعها الاجتماعي

تحدثت ندى رحمي في الفيديو عن الانتقادات والسخرية التي تتعرض لها والتي وصلت حد التنمر، قائلة: «آسفة على اللي هيتقال واللي هتشوفوه، بيجيلي رسايل وكومنتات، من اللي بتاعة ندى أنتي إزاي بتطلعي والخلفية وراكي مش حلوة، عاملة دريسنج ونوم في نفس الغرفة، الملايات اللي فرشاها على سريرك بيئة وبلدي مش لطيفة، هاتي سادة أو ستارة تكون لطيفة، ندى مينفعش تطلعي وانتي مش عاملة شعرك ولا حاطة ميكب، مامتك وأسلوبكم دون المستوى».

وتابعت الفنانة والإعلامية ندى رحمي، في ردها على منتقديها خلال مقطع الفيديو، قائلة: «البيت ملبي احتياجاتي كبني أدمة بنام من غير كوابيس، مش لازم أبقى شبه الانفلونسر علشان أعجب، هو ده بيتي وهي دي حياتي، ومش هلبس مخصوص ولا هعلق ستارة علشان تشوفها أنا شكلي وطريقتي كدة، لو هيناسبك ده على راسي لو لا اعملي ان فلو أو بلوك».

ندى: مبعرفش أنام بسبب الرسايل اللي بتجيلي

وأشارت خلال مقطع الفيديو المصور، «لما تنتقدني كبني آدمة بيبقى حسابك عسير أوي، أنت بتنتقد خلقة ربنا نفسها بتغلط في اللي راسم الصورة وهو ربنا، إنك تخش تكتبلي كومنت ده ندب، بييجي عليا أوقات مبعرفش أنام بسبب الرسايل اللي بتجيلي».

لقي مقطع الفيديو المصور الذي شاركته الفنانة والإعلامية ندى رحمي، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وكان من أبرز التعليقات :«ندى أنتي جميلة وإحنا بنحبك زي ما أنتي، أنتي قمر كدة، أنتي جميلة ياندى أوى وبسطاتك احلى مافيش وماماتك دمها خفيف جدا ربنا يخليهالك، انت انسانة حقيقي وربنا هيوفقك ان شاء الله وبكرة هتضحكي علي كل دة ارمي وراكي بحبك يا احلي ندي في الدنيا».