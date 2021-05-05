غسول للوجه من الورد والعسل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 03:41 مساءً - تهتم الكثيرات من النساء ببشرتهن على الدوام، وذلك من خلال استخدام ماسكات ومواد طبيعية تعمل على علاج جميع المشاكل التي تعاني منها البشرة، ولأن الورد والعسل من المواد الطبيعية التي تنظِّف البشرة وتغذيها وترطِّبها وتعمل على علاج الكثير من مشاكلها، فسوف نعرّفك اليوم على كيفية صنع هذا الغسول في المنزل، مع أبرز فوائده.



فوائد العسل والورد للبشرة

العسل والورد للبشرة



يساعد العسل على التخلص من حبوب الشباب والتهابات البشرة وتطهيرها من خلايا الجلد الميت وانسداد المسامات بسبب تراكم الأوساخ والعوامل المختلفة، وكذلك يقلِّل من آثار أكزيما الجلد، ويعالج الصدفية وحب الشباب، ويهدئ الهالات وانتفاخات تحت العين، مع تفتيح البشرة بشكل عام، وتخفيف حروق الشمس، وتقليل الحُمْرَة والانتفاخ الناجم عن ذلك، ولكنه ليس فعالاً بدرجة كبيرة في إزالة آثار المكياج وبقاياه، لذا يُعَدُّ ماء الورد خياراً مثالياً لهذه المهمة، كما يساعد ماء الورد على غلق المسام بعد تنظيفها بالعسل، ويمنع تراكم الأوساخ بها مرة أخرى، ويساعد ماء الورد في الحفاظ على توازُن حموضة البشرة ويتحكَّم في فائض الدهون، ويُعَدُّ مضاداً للالتهابات، ويساعد على التخلص من حب الشباب، بالإضافة إلى ترطيب البشرة وتنشيطها، كما يساعد في التئام الندوب والجروح وتقوية خلايا الجلد وتجديد أنسجة الجلد وتأخير أعراض شيخوخة الجلد وحمايته من التجاعيد والخطوط الدقيقة حول الفم أو على الجبهة.

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كيفية استخدام العسل والورد للبشرة

فوائد العسل والورد للبشرة



لطريقة سهلة وفعالة لبشرتك، اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد مع أربع ملاعق كبيرة من العسل، واخلطيهم جيداً للحصول على مزيج متماسك، وضعي الخليط على وجهك كقناع، واتركيه لمدة 15 دقيقة للحصول على نتائج جيدة، ثم اغسليه بالماء البارد، ويمكنك تكرار هذه الوصفة لمرتين أسبوعياً.

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ماسك ماء الورد والعسل للبشرة الحساسة

ماسك العسل والورد



إن كنتِ تعانين من بشرة حساسة ولا يمكنها تقبُّل الكثير من الماسكات والوصفات الطبيعية وتريدين عمل ماسك الورد والعسل للاستفادة من فوائدهما، فيمكنك مزج معلقتين كبيرتين من ماء الورد وأخرى من العسل مع نفس الكمية للشوفان والحليب ومزج المواد جيداً في وعاء، ثم وضع الخليط على البشرة لمدة تتراوح ما بين عشر دقائق إلى عشرين دقيقة، وذلك بعد أن تنظفي بشرتك بالغسول لإزالة بقايا المكياج والأوساخ الموجودة في البشرة، فهذا الخليط يحتوي العديد من الفيتامينات التي تغذي البشرة، ومناسب أيضاً لجميع أنواع البشرة، ويمكنك استخدامه مرتين أسبوعياً.

مع اقتراب موعد دخول فصل الصيف، لا شك أنكِ بحاجة دائمة إلى مرطبات تساعدكِ على تهدئة البشرة من الحرارة العالية، وكذلك تمنحكِ ملمساً ناعماً وبشرة صحية، لذا يُعَدُّ العسل وماء الورد من أكثر المكونات شهرة وفعالية لكِ، فلا تترددي في استخدامهم لجمال بشرتك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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