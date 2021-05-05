فوائد ماسك النسكافيه للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 03:41 مساءً - النسكافيه مصدرٌ للعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تفيد الجلد وفروة الرأس والشعر، ويحتوي ماسك النسكافيه على فوائد مذهلة للشعر؛ حيث يعمل على زيادة نمو الشعر وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وغيرها من الفوائد، فتعرفي عليها لجمال شعرك.



تعزيز ليونة الشعر ولمعانه

النسكافيه



تعاني الكثيرات من النساء من الشعر الهش والجاف، ويلجأن لمعالجته بالمكونات الطبيعية، لذا نعرفك أنَّ غسل الشعر بالقهوة قد يحسِّن من جفاف الفروة؛ لأنَّه يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي تعزِّز تجديد الشعر، كما أنَّ الكافيين لا يجرِّد الشعر من الزيوت، لذا سيعزز لك ماسك النسكافيه ليونة الشعر ولمعانه بأسلوب مميز.

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تحفيز نمو الشعر

وضع ماسك النسكافيه على الشعر



أشارت الأبحاث إلى أن الاستخدام الموضعي للكافيين يؤدي إلى زيادة متوسط نمو بصيلات الشعر بنحو 46%، وإطالة دورة حياتها بنسبة 33%؛ وذلك بفضل قدرته على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، كما يساعد الجسم على إفراز الهرمونات التي تعمل على تعزيز قوة الشعر.



تكثيف الشعر بالنسكافيه

النسكافيه للشعر



بما أنَّ الكافيين الموجود في النسكافيه يُعَدُّ منشطاً، فهو يزيد الدورة الدموية في بصيلات الشعر، وهذا يمكن أن يساعد على نمو الشعر بشكلٍ أسرع، ويصبح أقوى، ممَّا يعطي مظهراً أكثر كثافة وسمكاً للشعر.

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علاج الشيب المبكر



يحتوي النسكافيه على نسبة من الأصباغ الداكنة التي تساعد على استعادة لون الشعر الأصلي ومكافحة الشيب المبكر وإخفاء الشعر الأبيض للحصول على أفضل النتائج، ولكن احرصي على استخدام أنواع النسكافيه الداكنة؛ لتمنحي شعرك لوناً مميزاً، مع إخفاء الخصل البيضاء.



تمليس الشعر بالنسكافيه



يقوم النسكافيه بتنعيم الشعر وفرده والقضاء على الشعر المجعد، وذلك بخلط ملعقتين من النسكافيه وربع كوب من الشاي الساخن وصفار بيضة وقطرات من عصير الليمون، ووضعها على الشعر، وستحصلين على تنعيم فوري لشعرك مع سهولة التحكم في الشعر؛ حيث يمكن استخدام مشروب النسكافيه المغلي لفك تشابكات الشعر المجعد ومساعدته على تقوية جذع الشعرة الخارجي، ليصبح أقوى وأكثر سلاسة.



تطويل الشعر



إن كنتِ تريدين تطويل شعرك باستخدام مكونات طبيعية فيمكنك مزج ملعقتين من النسكافيه يضاف لهما بياض بيضة واحدة والقليل من زيت الزيتون، ثم تُوضع الخلطة على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة، ويتم غسله بالماء الفاتر، ويمكن تكرار الخلطة كل ثلاثة أيام؛ حيث تقوم هذه الخلطة بتطويل الشعر بسرعة كبيرة جداً.

الجميع يعلم أن أكثر عنصر موجود في النسكافيه هو الكافيين، الذي يعمل على منح العديد من الفوائد للشعر، مما يجعله من أهم العلاجات التي قد تلجأ إليها السيدات، وذلك من أجل الحصول على شعر مميز يتمتع بالحيوية والنضارة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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