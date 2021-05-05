كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 03:41 مساءً - سواء كنت بحاجة إلى شعر مستعار أو ترغبين فقط في إضفاء الإثارة على أسلوبك وتغيير مظهرك، فستُحدِث بعض التعديلات الصغيرة فرقاً ملحوظاً، ولا توجد طريقة أفضل وأسهل لتجربة أي لون أو تسريحة شعر مع الشعر المستعار الذي يُعد من الإكسسوارات الممتعة. وفي الوقت نفسه ربما تكون معرفة كيفية تركيب الشعر المستعار من أكثر الأسئلة شيوعاً لدى الكثيرات. وفيما يأتي، يُقدم لك، "الخليج 365.نت"، طريقة تركيب الشعر المستعار بالصور من أجل جعل الشعر المستعار طبيعياً قدر الإمكان.



طريقة تركيب الشعر المستعار بالصور

طريقة تركيب الشعر المستعار بخطوات سهلة وبسيطة

إليك، طريقة تركيب الشعر المستعار بخطوات سهلة وبسيطة، لتنعمي بإطلالة ساحرة.



تجهيز الشعر

تسريح الشعر جيداً قبل وضع الباروكيه أو الشعر المستعار

يحتاج الشعر إلى التمشيط حتى لا تصطدم الباروكة بالأماكن غير المتساوية في الشعر، وسواء كان لدى المرأة شعر طويل أو قصير، فيجب التأكد من سحبه حتى لا يكون مرئياً تحت الشعر المستعار، وإذا كان الشعر طويلًا، فيمكن فصل الشعر إلى جزئين، وتثبيته بالدبابيس، اما إذا كان الشعر قصير، فيمكن ببساطة تمشيط الشعر وتثبيته إلى الوراء، ويمكنك أيضاً استخدام غطاء رأس من القماش المرن لدفع شعرك إلى الخلف.

تنظيف البشرة

مسح الجلد جيداً لإزالة أي زيوت أو شوائب على البشرة، وبعد ذلك، يجب وضع واقياً على المناطق المحيطة بفروة الرأس، فهذا سوف يحمي الجلد الحسَّاس من التهيج والتلف من الغراء أو اللصق.

وضع الغراء

يُطبّق الغراء على حافة الشعر المستعار

يجب وضع الغراء باستخدام فرشاة مكياج صغيرة ثم تركها تجف، قد يستغرق هذا بضع دقائق، للتأكد من أن قبعة الشعر المستعار لا تنزلق ويجب تطبيق الغراء قليلاً على حافة غطاء الشعر المستعار.



وضع الشعر المستعار

يثبّت الشعر المستعار على الرأس

يجب وضع الشعر المستعار من خلال عقد الاصبع في منتصف الشعر المستعار التي ستكون في وسط الجبهة، ثم وضعها على الرأس برفق، مع التركيز بالإصبع على الجبين بعد ذلك، يجب عدم الانحناء والشعر المستعار موضوع، لأنه سيعطي مظهر غير طبيعي، وبغض النظر عن نوع اللصق الذي تم استخدامه، يجب تثبيت أطراف الشعر المستعار، من خلال استخدام مشط ذو أسنان دقيقة للضغط برفق أسفل الحواف الأمامية للشعر المستعار، وإذا كان الشعر المستخدم هو الشعر ذو الرباط، يجب التأكد من الانتظار 15 دقيقة حتى يثبت الشعر جيداً، ويمكن أيضاً استخدام دبابيس لجعل الشعر المستعار يحصل على المزيد من الثبات، ويجب وضع الدبابيس في الجزء العلوي من الشعر المستعار، وإذا كان هناك أي بقايا من الغراء بعد وضع الشعر المستعار، يجب التأكد من إزالته جيداً، من خلال إحضار قطعة من القطن وغمسها بالكحول الطبي المعقم ، ومسح المنطقة التي علَّق بها الغراء برفق، حتى تصبح نظيفة تماماً.



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تركيب وصلات الشعر اللاصقة

كيفية تركيب وصلات الشعر المستعارة

تجهيز جميع اللوازم الخاصة بالشعر المستعار.

تقسّيم الشعر لعدة أقسام لتسهيل تركيب وصلات الشعر.

لعدة أقسام لتسهيل تركيب وصلات الشعر. عزل جزء من الشعر باستخدام الملاقط.

لصق الشعر المستعار على خصلة الشعر الطبيعي، مع ضرورة ترك مسافة بضعة ملليمترات بعيداً عن جذور الشعر.

الضغط على خصلة الشعر المستعار باستخدام مكوى الشعر.

إزالة الحرارة عن خصلة الشعر، وتركها حتّى تبرد قليلاً، لتثبيت الخصلة في مكانها.

اختبار مدى التصاق الشعر المستعار بالشعر الطبيعي، وإعادة تسخينها إذا لزم الأمر.

تكرار العملية مع بقية أجزاء الشعر، حتّى يتم الوصول إلى المظهر المرغوب.





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طريقة العناية بالشعر المستعار

العناية بالشعر المستعار

المحافظة على وصلات الشعر بدون تشابك قدر الإمكان، وذلك بتجديله، أو عمل كعكة ناعمة، فهذا سيمنع من فرك الشعر بالوسادة أثناء النوم.

رش رذاذ مرطب خفيف الوزن على الشعر المستعار لترطيبه ومنعه من التشابك.

تمشيط خصل الشعر بفرشاة مرنة، لأنّها ستساعد على فك تشابك العقد فيه.

تجفيف وصلات الشعر بعد غسلها بهواء المجفف الكهربائي، لأنّها تحتاج لفترة أطول حتّى تجف من الشعر الطبيعي.

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