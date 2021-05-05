شاب يبتز فتاة ويهددها بطلب غريب: الصور قصاد وجبة كومبو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار السنوات القليلة الماضية، وبعد التعمق في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت وتنوعت قضايا الابتزاز الإلكترونية، إذ يقوم المُبتز بتهديد إحدى الفتيات بصور أو فيديوهات لها مقابل مبلغ من المال، أو مقابل حثها على ارتكاب أفعال غير أخلاقية.

وعلى عكس تلك القضايا التي يسعى فيها المُبتز للحصول على مقابل مادي، نشرت صفحة «قاوم»، المتخصصة في محاربة قضايا الابتزاز، واقعة وصفها بعض المتابعين بالساخرة، إذ قام أحد الشباب بابتزاز فتاة وتهديد بصوور لها معه، مقابل أن يحصل على وجبة من إحدى المطاعم الشهيرة، محذرا إياها من عدم شراء تلك الوجبة له، حتى لا يلجأ لنشر تلك الصور عبر شبكات الإنترنت.

الصور مقابل وجبة

«مبتز جديد نفسه في وجبة.. بيهدد بنت وعايز مقابل صورها وجبة ويمسح كل حاجة.. صبرنا يارب على البلاوي اللي بتتحدف علينا.. جاري رصده الآن»، بتلك الكلمات عبر أدمن صفحة «قاوم» عن استياءه الشديد من الموقف الذي يتخذه ذلك الشاب ضد الفتاة مقابل وجبة طعام، وانهالت التعليقات المختلفة على المنشور من المتابعين، منها الساخر ومنها من يعبر عن حزنه الشديد إزاء ما يفعله ذلك الشاب.

إجراءات يتم اتخاذها ضد المُبتز

وبمجرد أن تقوم إحدى الفتيات بإبلاغ فريق صفحة «قاوم» بما تتعرص له من عملية ابتزاز، تحرص إدارة الصفحة على استخلاص عدد من المعلومات الكافية عن المُبتز من الفتاة، حتى يتم الوصول إليه محاولين الوصول إلى حل دون أن يتعرض أي منهم للأذى، وفي حال رفض الشاب للتوقف عن ابتزاز الفتاة ومسح الصور الخاصة بها، يتقوم إدارة الصفحة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المبتز بتحرير محضر ضده.

وكان قد وجه محمد اليماني، أدمن صفحة «قاوم»، تحذيرا للفتيات في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، بضرورة اتخاذ الحذر من مجموعات الفتيات السرية، والتي تحثهم على الحديث في موضوعات غير أخلاقية وممارسة أفعال مشينة، مستغلة الفتيات القاصرات، اللاتي لم تصلن إلى سن الرشد دون إدراك منهن بأضرار الحديث عن ذلك، إذ يتم استخدام ذلك ضدهن، ما يعرضهن للابتزاز من جانب هؤلاء الأشخاص.