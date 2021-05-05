ندى رحمي بعد تعرضها للتنمر: معنديش مصدر رزق وبقالي سنة ونصف ميتة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كواليس وأسرار من واقع حياتها اليومية، روتها الفنانة والإعلامية ندى رحمي، عقب تعرضها للسخرية والتنمر والانتقادات اللاذعة من قبل البعض، وظهرت خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تروي تفاصيله.

وظهرت «رحمي» خلال مقطع الفيديو لترد على الانتقادات والرسائل والتعليقات التي تتلقاها، قائلةً: «بتنتقدوا إني مبحطش ميك اب ومبطلعش بالصورة اللي عايزينها، أنا واحدة مش شغالة بقالي سنة و3 شهور، قاعدة في البيت على المستوى الفني والإعلامي، ومعنديش مصدر رزق تاني».

وتابعت ندى رحمي وهي تبكي: «مش جعانة ومستورة وأهلي مكفييني ووضعي المادي مش زي الأول وأصحابي اللي كانوا معايا وأنا معايا فلوس مبقوش موجودين دلوقتي».

وسردت الفنانة كواليس من حياتها: «اشتغلت من وأنا صغيرة وأهلي علموني أجيب القرش وأصرف على نفسي من وأنا في ثانوية عامة، قاعدتي في البيت مموتاني، سنة ونصف ميتة».

ندى رحمي تروي كواليس تعرضها للتنمر

وكانت روت الفنانة ندى رحمي كواليس تعرضها للتنمر وتلقي رسائل وتعليقات مسيئة عبر حسابها على موقع إنستجرام، ينتقدون من خلاله وضعها الاجتماعي ويتهكمون على مظهرها وعدم أناقتها.

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وندى رحمي، هي ممثلة مصرية شاركت في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وعدد من المسرحيات، كما شاركت في تقديم برنامج التوك شو «نفسنة»، عبر شاشة القاهرة والناس.

وخضعت منذ أشهر لإجراء عملية تكميم المعدة، والتزمت بعدها باتباع نظام غذائي للحفاظ على وزنها، وفاجأت متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشرها صورة جديدة، بعد فقدانها للكثير من وزنها، معبرة عن سعادتها البالغة لذلك، وظهرت خلال الصورة أثناء حمل ابن خالها لها على ظهره، مرفقة تعليقًا: «الحدث الأهم في حياتي من يوم ما خسيت، أنا بقيت بتشال بإيد واحدة يا جماعة، أقدم لكم التنين محمد ابن خالي».