تعرف على منزل حازم وأمينة في «لعبة نيوتن».. مخصص لشهر العسل وهذا سعر الإقامة فيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مشاهد رومانسية بين محمد ممدوح «حازم»، وعائشة بن أحمد «أمينة»، خلال الحلقات الـ21 و22 من مسلسل «لعبة نيوتن»، بعدما قرر الثنائي ترك القاهرة، والذهاب إلى جنوب سيناء، تحديدًا في دهب، لقضاء أيام من الاستجمام والاسترخاء.

منزل من الحجر في منتصف البحر، تشعر وكأنه جزيرة منفصلة لك، بأدوات بدائية تبعد عن التكنولوجيا وصخبها، جزء حي من الطبيعة الخلابة، هكذا ظهر الثنائي خلال الحلقات بإحدى المنازل، التي خطفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور بدأ الجمهور بالسؤال عن المنزل ومكانه وتفاصيل الإقامة فيه.

منزل حازم وأمينة في «لعبة نيوتن»

وبالبحث عن المكان، وُجد إنه يوجد في مدينة دهب السياحية، تحديدًا على بعد 300 متر من مركز الغوص، وهو مُصمم على هيئة كوخ.

وبحسب الموقع الرسمي للمنزل، فإنه الوجهة التي يفضلها الأزواج، وخاصة لقضاء شهر العسل فيه، لما يتمتع به من هدوء وطبيعة خلابة.

والمنزل مصمم على هيئة تراث طبيعي تقليدي، بعيدًا عن الديكورات الحديثة والصاخبة، كما إنه مزود بحديقة خاصة، وأماكن لركوب الدرجات، فضلًا عن حمام سباحة خاص، وأماكن مخصصة للشواء.

وبحسب موقع الحجز الخاص بالمنزل، فإن الليلة فيه للزوجين تخطت الـ1450 جنيها.

علاقة حازم وأمينة

وتطورت علاقة حازم وأمينة، إذ طلب الارتباط بها، بل والذهاب معها إلى فرنسا، بعدما تركته زوجته، «منى زكي» وتزوجت من محمد فراج، عقب انقضاء عدتها بالولادة.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».