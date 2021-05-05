وهي بتعوم.. حقيقة ولادة سيدة في بحر بدهب: «جوزها وأبوها ولدوها» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد شواطئ دهب الساحلية، وضعت سيدة أمريكية مولودها أثناء استمتاعها بالعوم بين أمواج البحر الهادئة، وسط زوجها ووالدها، وفقًا لما ذكرته الإعلامية جيلان علاء، منذ عدة ساعات.

وشاركت «جيلان» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صور توثق لحظة الولادة في البحر، إذا ظهرت الأم وزوجها ووالدها، وطفل صغير بالمايوه، اثناء استجمامهم، قبل أن تبدأ الأم بوضع مولودها بالفعل بمساعدة زوجها ووالدها.

وعلى الفور حمل الجد الجنين، وخرج به، ثم لحقت به الأم.

ودونت الإعلامية جيلان علاء: «حدث نادر وعجيب عملية ولادة طبيعية على بحر دهب!».

وتابعت: «ست أجنبية جاية دهب زيارة.. جالها الطلق في المية ابوها وجوزها ولدوها وخدوا الطفل وهيا خرجت عادي جدا من الماية ما شاء الله دى لو كان جالها إمساك كانت هتطلع من البحر مش عارفة تمشي»

حقيقة ولادة سيدة في بحر دهب

وبالبحث عن حقيقة الصورة، وُجد إنها تعود لثلاثة أعوام مضت، حيث كانت لاعبة منتخب الريشة الطائرة المصري هادية حسني السيد، نشرت في 2018 صورًا لحالة ولادة للسيدة الأجنبية التي وضعت مولودها تحت الماء في مدينة دهب.

ولم تتوقع السيدة الأجنبية، التي جاءت إلى مصر خصيصًا لقضاء عطلتها بمدينة دهب، وهي في شهرها الأخير من الحمل، أن تفاجأها الولادة وهي تعوم، ليقوم والدها وزوجها بمساعدتها في وضع المولود داخل البحر، قبل أن تقوم وتخرج منه بالفعل بعد الولادة.

وأوضحت «هادية» حينها أن عمها المقيم بمدينة دهب، هو من التقط تلك الصور من شرفة منزله، مشيرة إلى أن الرجل المُسن هو متخصص في الولادة تحت الماء، وعلقت: «خرجت الأم من البحر بعد الولادة وكأن شيء لم يكن.. سبحان الله».