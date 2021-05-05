سماح أنور: ربنا يتحب بس.. مبحبش اللي يخوفني منه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة سماح أنور قائمة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد إثارتها الجدل بتصريحاتها خلال برنامج «لحظات حرجة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، الذي يتم إذاعته عبر شاشة القاهرة والناس، حيث تحدثت عن عدد من القضايا التي أثارت بها الجدل، وكان أبرزهم قضية الحجاب.

وقالت الفنانة سماح أنور إنها منذ صغرها كانت تريد أن تطلّع على الغيب، لمعرفة ما بعد الحياة، لافتة إلى أنها لا تخشى الموت، ولكنها تريد أن تذهب لتتعرف على هوية الإله الذي خلق الكون قائلة «إذا كان الناس لذيذة كده اللي عملهم يبقى عامل إزاي؟»، لافتة إلى أنها لم تكن ترغب في العيش مع ما عرفته في تلك الحياة، ولكنها ترغب في معرفة ما لا تعرفه حتى الآن مشيرة في حديثها إلى الموت.

وأضافت سماح أنور، أنها لم تكن تريد أن ترتدي الحجاب قائلة «أغطي شعري ليه»، مشيرة إلى أن ارتداء الحجاب أجمع عليه الأئمة، وبالحديث عن الآية القرآنية التي أجمع الكثير من علماء الدين على أنها تفرض الحجاب على السيدات، قالت إن العلماء أولا وآخرا هم بشر، قاموا بتفسير الآيات القرآنية حسب فهمهم لها.

سماح أنور: شعر الأنثى مش هو المشكلة

وتابعت أنها بشر أيضا، وفسرت الآيات القرآنية بطريقة أخرى، لافتة إلى أنه الله سبحانه وتعالى خلق الأنثى على هيئتها بشعرها، فهل أصبح شعر الأنثى هو المشكلة؟، لافتة إلى أنها لم تستطع ارتداءه قائلة «لو حطيت حاجة على دماغي بتخنق».

سماح أنور: مبحبش اللي يخوفني من ربنا.. ربنا يتحب بس

وأشارت الفنانة سماح أنور إلى أنها لم تكن تهتم بكون الحجاب فرض أم لا، فضلا عن أنها المسؤول الأول والأخير عن ذلك القرار قائلة «أنا هتحاسب لوحدي»، لافته إلى أنها على إيمان تام أن كل شيء خلق به الله سبحانه وتعالى لسبب، فمثلما خلق الضحك حتى يسعد الإنسان، خلق باقي الأشياء لعلة وغرض أيضا، وأنهت حديثها عن الحجاب «أنا مبحبش اللي يخوفني من ربنا.. ربنا يتحب بس».