لا تتجاهلها.. هذه أكثر العلامات والأعراض العصبية شيوعًا لـ كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تسبب انتشار فيروس كورونا في الكثير من المخاوف، على عكس ما شوهد سابقًا، حتى الأشخاص الأصحاء يصابون بالعدوى ويسجلون تدهورًا سريعًا في أعراضهم، هناك أيضًا أعراض أحدث يجب توخي الحذر منها - إلى جانب السعال أو الحمى، يقع الناس فريسة لأعراض غير عادية وأكثر تعقيدًا بكثير.

أصبحت المضاعفات العصبية لفيروس كورونا أكثر شيوعًا الآن، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

إليكم سبب القلق

وفقًا للدراسات، يمكن أن يكون لـ كوفيد المسبب لفيروس SARS-COV-2 وطفراته القدرة على التأثير على وظائف المخ والعصبية، على المدى القصير والطويل، مما يُعتقد أن أكثر من ثلث المرضى يعانون من أعراض عصبية لـ كورونا أثناء الإصابة ويتركون البعض في خطر الإصابة بأخطار طويلة الأمد، بما في ذلك السكتة الدماغية.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟

مازال بالضبط ما يربط عدوى الجهاز التنفسي بالتسبب في مضاعفات عصبية غير معروف تمامًا ، ولكن لا يزال من مصلحتنا أن نظل منتبهين تمامًا.

أشارت الدراسات السابقة أيضًا إلى أن الأعراض العصبية يمكن أن تصيب أيضًا الأشخاص الذين يعانون من COVID الخفيف، والذين ليسوا مرضى بدرجة كافية ليتم نقلهم إلى المستشفى، فيما يلي بعض الأعراض والمضاعفات العصبية الأكثر شيوعًا التي سجلها مرضى كوفيد في أيام ما قبل ظهور الأعراض:

فقدان الشم والتذوق

لا يمكن أن تكون حاسة الشم والتذوق الضعيفة والمشوهة مدمرة تمامًا فحسب، بل تظل واحدة من أكثر الارتباطات إرباكًا مع فيروس كورونا، بينما كان يُعتبر سابقًا من أعراض الجهاز التنفسي العلوي البسيطة، أظهرت الأبحاث الحديثة أن هذه الاختلالات يمكن أن تحدث أيضًا عندما يصل الفيروس إلى الدماغ، على سبيل المثال ، يمكن أن يسبب الاضطراب بين الحواس الشمية واتصال الدماغ روائح مشوهة أو وهمية، مما يجعل المرضى المتعافين يشمون الروائح الكريهة في الغالب أو غير السارة التي قد لا تكون موجودة حتى، يذهب البعض لوصف هذه الروائح المشوهة على أنها طريقة يخدع بها الدماغ الجسم.

ضباب الدماغ والارتباك

أشارت الدراسات إلى أن COVID-19 يمكن أن يكون له تأثير كبير على الدماغ ويؤثر على المرضى على المدى القصير والطويل.

أحد الأعراض التي يجب توخي الحذر الشديد منها هو ضباب الدماغ أو التفكير الضبابي، يشهد أكثر من 81٪ من مرضى كوفيد في جميع أنحاء العالم أنهم يعانون من شكل من أشكال الضباب الدماغي ويواجهون مشاكل في الذاكرة والإدراك.

المرضى الذين يعانون بشكل خاص من أشكال حادة من كوفيد يمكن أن يعانون من أعراض مثل هذه، يمكن أن يكون المستوى العالي من السيتوكينات الالتهابية الموجودة في السائل الدماغي الشوكي سببًا محتملًا.

الهذيان

يعد التغيير الواضح في شعور المريض، أو المعاناة من نوبات الارتباك، أو الشعور بالنعاس أو الخمول، أو الهذيان من أعراض تفاقم العدوى، يقول الخبراء أيضًا أن هناك نقطة أخرى للقلق تتمثل في أنه إذا كان المريض يجد صعوبة في القيام بمهام بسيطة، أو التحدث بجملة دون تشويش، فإن الرعاية في المستشفى ضرورية.

التهيج والانفعالات

وفقًا لتحليل سريري جديد، يعاني أكثر من 11٪ من مرضى COVID-19 من نوبات متكررة من القلق والتهيج والانفعالات خلال أيام ظهور الأعراض، أولئك الذين يعانون بالفعل من الأمراض العصبية أو المعرضون لخطر الإصابة بها يمكن أن يكون لديهم أيضًا خطر متزايد لتفاقم الأعراض، ويواجهون نوبات مثل الذهان وفقدان الذاكرة.

التعب والدوخة والصداع

مما يتم ملاحظته حاليًا، التعب الشديد، الإرهاق أصبحت الآن شكاوى شائعة بين مرضى كورونا، كما لوحظ بعمق الصداع وألم عضلي.

في حين أن هذه الأعراض ناتجة في المقام الأول عن الالتهاب الذي يغذيه الفيروس، يرى الأطباء أيضًا أن هذه الأعراض معًا يمكن أن تشير أيضًا إلى تلف عصبي، أو ببساطة تظهر كيف يجد الفيروس طريقه من القنوات التنفسية إلى الدماغ والخلايا العصبية المهمة التي تزود المعلومات الحيوية، قد يؤدي الصداع والتصلب وآلام التخدير والوخز إلى إضعاف التركيز وإبطاء الجسم.

ألم وطنين الأذن

يعد عدم التوازن من العلامات الكلاسيكية للمشاكل العصبية، يُعد طنين الأذن، وهو العَرَض الذي تم الحديث عنه حديثًا، والذي يوصف بأنه ضجيج رنين مزعج في الأذن، إضافة أخرى له والتي يمكن أن تحدث عندما يكون هناك التهاب منتشر يمكن أن يثقل كاهل التنسيق بين الأذن والدماغ.