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هيئة الأدوية الأوروبية تبدأ في مراجعة اللقاح الصيني ضد كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
بدأت وكالة الأدوية الأوروبية في إجراءات مراجعة لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس .
وقالت الوكالة في امستردام، إنه سوف يتم تقييم البيانات عبر آلية المسار السريع بالوكالة.
وأرجع خبراء الوكالة قرارهم إلى النتائج الأولية من الدراسات السريرية والمعملية.
وقالوا إنه من الواضح أن اللقاح يحفز إنتاج أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، ولذلك يمكن أن يكون فعالا في الحماية من الفيروس.
وتدرس الوكالة البيانات وفقا لما يطلق عليه آليه مراجعة التداول. وهذا يتضمن تقييم جميع البيانات، حتى قبل استكمال التجارب وقبل التقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص تسويق.
وليس من الواضح الوقت الذي سوف تستغرقه عملية المراجعة.
وقد تم الموافقة على أربعة لقاحات في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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