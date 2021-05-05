«حرب أهلية».. فتيات عن حالة تمارا بعد وفاة نور: حست بالذنب وهتعيش ندمانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنظر إليها في سكون، تبكي في صمت، تتذكر اللحظات المؤلمة التي جعلتها تعيشها قبل وفاتها، حينما شوهت صورتها ولفقت لها الاتهامات بالسرقة وقامت بفضحها أمام والدة خطيبها، هكذا كانت حالة «تمارا» التي قامت بدورها الفنانة جميلة عوض، ضمن أحداث مسلسل «حرب أهلية»، الذي يشارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بعد وفاة «نور» التي تجسد دروها مايان السيد.

«تمارا» بعد وفاة «نور»:صعبانة عليا أوي

جسدت «تمارا» لحظات تأنيب الضمير والحسرة بعدما تسببت في وجع «نور»، وبدت معالم وجهها تشرح ما تكنه بداخل قلبها، بعد أيام من الواقعة، لتتحدث عن الألم الذي عاشته بعد وفاة «نور» قائلة «المفروض اللي كانت تموت أنا مش هي، صعبانة عليا أووي ووحشتني أوي».

فتيات عن حالة تمارا: حست بالذنب بعد ما شوهت صورتها

تفاعل كبير لقيه مشهد موت «نور»، مايان السيد، من الجمهور، مشيدين بالدور الذي قامت به أيضًا «تمارا»، التي جسدت معالم الحسرة والألم بكل احترافية، وجاء ضمن التعليقات «مبنعرفش قيمة اللي بنحبهم غير لما بيروحوا، مشهد وجع قلوبنا كلنا، بكتنا كلنا، صدمة كبيرة للأهل وفاة الابن أو الابنة بيكسر الضهر، احنا كدة نفضل نموت اللي حوالينا بأي طريقة ولما يموت موته ربنا بنبقى مقهورين أوي، حسيت بذنب تجاهها، مش دي اللي شوهت صورتها وسرقتها».

مشهد وفاة نور

وكانت العروس نور ذهبت لمنزلها برفقة خطيبها حتى تحضر شبكة الخطبة، وتفاجئت بوجود لص داخل المنزل وقام بضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

مسلسل حرب أهلية

يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتني فؤاد، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.