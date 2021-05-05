طريقة عمل البسكويت زي المحلات.. وصفة منزلية سهلة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، ويستعد الكثيرون لتلك المناسبة خلال الأيام الحالية بشراء ما يحتاج إليه المنزل خلال أيام العيد، إذ أن المحلات والأسواق تكون مغلقة، ومع اقتراب العيد، يحرص الكثير من السيدات على شراء الكحك والبسكويت والبيتيفور الجاهز من المحلات، ولكن تحرص الكثير من السيدات الأخريات على إعداد الكحك والبسكويت في المنزل، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع أعداد الإصابات.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل البسكويت زي المحلات في المنزل، وفق وصفة خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، الذي يتم إذاعته على شاشة قناة cbc سفرة.

مقادير عمل البسكويت زي المحلات

-هناك عدد من المحتويات التي يجب أن يتم توفيرها لاستخدامها في طريقة عمل البسكويت زي المحلات، كالتالي:

- يتم تجهيز كمية مناسبة من النشادر.

- إحضار 3 كوب من الدقيق.

- تجهيز ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.

- إضافة ثلاثة أرباع كوب زبدة للمحتويات السابقة.

- إضافة عدد 2 بيضة.

- ملعقة كبيرة من النشادر.

- كما يتم إضافة ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- كمية مناسبة من الفانيليا.

- ويتم إضافة لبن حسب الطلب.

- بالإضافة إلى حوالي نصف كوب ماء.

طريقة عمل البسكويت زي المحلات

ويمكن تحضيره من خلال اتباع خطوات طريقة عمل البسكويت زي المحلات، والتي جاءت كالتالي:

- يتم ضرب السكر مع الزبدة جيدا، ثم بعد ذلك يتم إضافة البيض مع الفانيليا و يضرب جيدا.

- ثم نضع النشادر مع البيض و يقلب ثم.

- ثم نضع بعد ذلك الدقيق مع البكينج بودر مع رشة الملح ويتم خلطهم جيدا.

- ثم يضاف اللبن تدريجيا حسب الطلب.

- ويتم تشكيل البسكويت بالماكينة المخصصة لذلك.

- ثم يتم وضعه في الفرن.