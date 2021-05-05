مايان السيد.. محترفة مهرجانات شعبية وتعرضت للتحرش وحادث خنق يوم خطبتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت الفنانة الشابة، مايان السيد، تصدر محركات البحث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشهد خنقها ووفاتها، في الحلقة الـ22 من مسلسل «حرب أهلية»، بعدما تسبب شقيقها في وفاتها يوم خطبتها، عقب معاناتها لتتم الخطبة إلا أن القدر لم يعطها الفرصة، لتفلظ أنفاسها الأخيرة في مشهد مؤثر، أبدعت فيه الفنانة يسرا خلال وداعها لها.

مايان السيد، صاحبة الـ 24 عاما، درست السينما والمسرح في الجامعة الأمريكية، قبل أن تحترف التمثيل منذ 5 سنوات، تحديدًا في 2016، في دور صغير بمسلسل «أبو البنات».

ويرصد «هُن» في السطور التالية، محطات في حياة مايان السيد.

بداياتها الفنية

على الرغم من بداياتها في 2016، في «أبو البنات»، إلا أن البداية الحقيقية لها كانت في مسلسل «ظل الرئيس» أمام الفنان ياسر جلال، قبل أن يختارها المخرج بيتر ميمي في مسلسل «الأب الروحي» في 2017.

أعمالها الفنية.. 3 وجوه في 2021

شاركت الفنان مايان السيد، في 15 عملا ما بين الدراما، والسينما، فكانت أفلامها «حرب كارموز»، و«بنات ثانوي»، مع العديد من المسلسلات، أبرزهم«كأنه إمبارح»، «سكر زيادة»، «المغني»، «الأب الروحي» و«ظل الرئيس»، كما تشارك في السباق الرمضاني الحالي 2021، بـ3 أعمال هي «هجمة مرتدة»، «حرب أهلية»، و«لعبة نيوتن».

محترفة مهرجانات شعبية

تعشق الفنانة الشابة، المهرجانات الشعبية، ودومًا ما تشارك بمقطع مصورة وهي ترقص وتغني مع أغنيات المهرجانات الشهيرة.

تعرضها للتحرش من زميلها

كشفت مايان السيد، في مايو 2020، عن واقعة تعرضها للتحرش من قبل زميل ممثل لها، رفضت ذكر اسمه، ونشرت مقطع فيديو حينها، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» تسرد فيه الواقعة.

حياتها الخاصة

تفضل مايان السيد جلسات التصوير المختلفة والمميزة، فضلًا عن حبها لكرة القدم، ومحاولة تعلمها للعزف على الجيتار خلال فترة الحظر من الموجة الأولى لكورونا.

وعن حياتها الشخصية، فارتبط اسمها بالفنان خالد أنور بعد مشاركتهما في مسلسل «كأنه إمبارح» وظهورهما معا أكثر من مرة.