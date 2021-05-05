بعد زفافها على محمد رمضان في «موسى».. سمية الخشاب ترقص: «حبه جنة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجحت الفنانة سمية الخشاب، في تصدر محركات البحث خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حلقة زفافها على الفنان محمد رمضان في مسلسل «موسى» الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

وشاركت سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو جديد، وهي ترقص فيه بفستان الزفاف، على أغنية شيرين عبدالوهاب الشهيرة «حبه جنة»، مدونة: «صباح الخير.. حلاوتهم» في إشارة لاسمها في العمل الدرامي.

وعلى الفور تفاعل العديد من المتابعين مع المقطع المصور، مشيدين بأدائها وإطلالتها في المسلسل.

زفاف موسى وحلاوتهم

وكانت سمية الخشاب نشرت أول أمس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورة زفافها المثيرة للجدل في مسلسل «موسى»، والتي ظهر من خلالها الفنان محمد رمضان، الذي يؤدي دور «موسى» ويقف بجوارهما طليقها الفنان أحمد سعد.

وعلقت «سمية» على الصورة قائلة: «سمعوني زغروطة لأحلى موسى وحلاوتهم.. أحلى ليلة عمر»، وتفاعل معها الجمهور من خلال تعليقات ساخرة على الصورة، «الصورة صدمتني.. طب وطحالك يا سمية.. وإيه اللي جاب أحمد سعد.. وطحالك يا حلاوتهم نسيتي.. أحمد سعد جامد».