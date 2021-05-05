«ماتت يوم خطوبتها».. الحزن يخيم على «فيسبوك» بسبب نور: ملحقتش تتهنى بعريسها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا يتجاوز مدته دقائق معدودة، جسدته الفنانة مايان السيد، التي تقوم بدور«نور» ضمن أحداث مسلسل «حرب أهلية»، الذي يشارك في السباق الرمضاني لعام 2021.

ذهبت العروس لمنزلها برفقة خطيبها حتى تحضر الشبكة، فسمعت صوتا بالداخل لتكتشف بأنه شخص يحاول سرقة الأموال ومحتويات المنزل، وقام بضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

يسرا تدخل في نوبة بكاء بعد وفاة نور

«نور متروحيش دلوقتي.. متسبينيش ملحقتيش تتهني بخطوبتك»، كلمات عبرت من خلالها «مريم» التي تقوم بدورها يسرا عن حزنها ووجعها على فراق الابنة التي ربتها في منزلها منذ طفولتها: «حبيبتي ردي عليا أنا مريومة»، ثم تدخل في نوبة بكاء مستمرة بعدما فقدتها، داخل العناية المركزة في المستشفى التي نُقلت إليها.

تعليق الفتيات على وفاة نور: ملحقتش تتهنى.. وجعت قلبنا

خيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المشهد، إذ تبادلوا أحداثه عبر حساباتهم، معلقين: «ربنا ما يوجعش قلوبنا على حد بنحبه كدة، ماتت بفستان الخطوبة، ملحقتش تتهنى، كانت مستنية يوم خطوبتها على اللي بتحبه، حظها كان قليل، وجعت قلوبنا، مبنعرفش قيمة اللي بنحبهم غير بعد ما بيروحوا مننا، صاحبتي ماتت يوم خطوبتها وقلبي واجعني عليها من يومها».

يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

معلومات عن مايان السيد

- مايان السيد، ولدت في 9 نوفمبر عام 1997، وتبلغ من العمر 24 عامًا.

- تدرس المسرح والسينما في Auc.

- دخلت المجال الفني خلال عام 2016، تحب السينما والتمثيل منذ طفولتها، حيث شاركت في كثير من حفلات ومسرحيات المدرسة.

- في عالم الدراما التليفزيونية بدأت مايان التمثيل، شاركت في المسلسل الدرامي كأنه امبارح، مع الفنانة رانيا يوسف والفنان محمد الشرنوبي.