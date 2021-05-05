الامارات | نقص السوائل يهدد صحة الكبار في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن نقص السوائل يهدد صحة الكبار في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مجلة «سنيورين راتجيبر» من أن نقص السوائل يهدد صحة كبار السن في فصل الصيف؛ إذ يؤدي إلى إصابة الجسم بالجفاف، وتراجع القدرة على بذل المجهود، وفقدان الوعي.

وأضافت المجلة المعنية بصحة كبار السن أنه بعد مرور بضعة أيام من المعاناة من نقص السوائل يمكن أن يصاب المُسن بفشل كلوي أو بفشل الدورة الدموية.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، توصي المجلة بشرب ما لا يقل عن لترين من السوائل يومياً خلال فصل الصيف. وإلى جانب المياه المعدنية والعصائر وشاي الأعشاب وشاي الفواكه يمكن إمداد الجسم بالسوائل من خلال تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل البطيخ والطماطم والخيار.

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