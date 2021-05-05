البهجة والتفاؤل عنوان موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إن البهجة والتفاؤل تمثلان عنوان الموضة النسائية والرجالية في صيف 2021، وذلك لكسر أجواء الجدية والكآبة السائدة بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأوضح روزه أن الملابس تتألق هذا الموسم بالألوان الزاهية كالأخضر والأصفر والأحمر وتزدان بنقوش الزهور الغنية بالألوان النابضة بالحياة أو بالرسوم الكارتونية الفكاهية.

وأضاف روزه أن الملابس ذات الطابع المبهج لا تقتصر على أنشطة الحياة اليومية ذات الطابع الكاجوال فحسب، بل يمكن ارتداؤها في العمل أيضا؛ فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق تيشيرت يزدان برسوم مبهجة مع سروال برمودا وبليزر وحذاء ذي كعب عال.