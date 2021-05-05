7 إطلالات محتشمة لريم سعيدي 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 10:41 صباحاً - خلال شهر رمضان تقضي العارضة والمقدمة ريم سعيدي وقتها بعيداً عن العمل التلفزيوني ومع عائلتها على أن تعاود تصوير برنامجها بعد عيد الفطر المبارك.

وقد اخترنا لك سبع إطلالات محتشمة ظهرت فيها ريم سعيدي مؤخراً لتثبت لنا أن الأناقة لا تحتاج الى الكثير من التنسيق والزخرفة بل الى الذوق.

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كيف نسقت ريم تلك الأزياء؟

1-ظهرت ريم بـ عباية بألوان مغيب الشمس من دار غنجا كوتور ونسقت معها حقيبة سوداء من بولغاري.

ريم سعيدي -الصورة من حسابها على انستغرام

2- ظهرت ريم خلال إفطار أقامته دار ديور بتونيك أزرق مطبع بالرسوم مع سروال تحته من ديور وحملت حقيبة وانتعلت حذاء من الماركة نفسها في إطلالة مونوبراند راقية.

ريم سعيدي - الصورة من حسابها على انستغرام

3- بدت ريم في غاية الرقي بـ فستان يتألف من كورسية وتنورة مكسرة مع سترة طويلة من اللون العاجي وحملت حقيبة من ديور. ووضعت نظارات CATEYE بيضاء.

ريم سعيدي -الصورة من حسابها على انستغرام

4-وخلال إطلاق تصاميم بواغاري التي تعاونت فيها مع المصممة الشابة ماري كترانتزو حضرت ريم مرتدية بلوزة من الورغنزا الأبيض مزدانة بعقدة كبيرة ونسقت معها السروال الأسود من الساتان مع صندل أسود وحملت حقيبة من بولغاري.

ريم سعيدي -الصورة من حسابها على انستغرام

5-ارتدت ريم ستايلاً عملياً ومحتشماً يتكثل بـ جمبسوت من الجلد البني وسرحت شعرها بعفوية واعتمدت المكياج النيود البسيط فبدت قمة في النعومة.

ريم سعيدي -الصورة من حسابها على انستغرام

6-ونشرت ريم صورة لها مع ابنتها وهي ترتدي الدنيم والحذاء الرياضي ونسقت معه البلوزة البيضاء ذات الأكمام المطرزة بنعومة. وحملت حقيبة مزودة بسلسال طويل.

ريم سعيدي - الصورة من حسابها على انستغرام

7-ظهرت ريم بفستان من الموسلين البني المزدان بنقط ذهبية وحملت حقيبة من ديور.

ريم سعيدي -الصورة من حسابها على انستغرام

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