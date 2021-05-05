ملابس محجبات بألوان الباستيل لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 10:41 صباحاً - تثبت ألوان الباستيل حضورها من جديد، وتتصدر لائحة صيحات الموضة لـ ربيع وصيف 2021، ولأنها من القطع اليومية الأنيقة التي تضفي على مظهرك أناقة عصرية بأسلوب مريح ومحتشم مواكب لخطوط الموضة؛ إليكِ أبرز إطلالات الفاشينيستا المحجبات بأزياء الباستيل؛ لتستوحي منها أفكاراً تليق بمظهرك اليومي.

دلال الدوب بإطلالة عملية بألوان الباستيل

دلال الدوب بإطلالة عملية بألوان الباستيل -الصورة من حسابها على الانستغرام

في لوك عملي بسيط وأنيق، اعتمدت المدونة الكويتية واليوتيوبر، دلال الدوب، ألوان الباستيل بأسلوب لافت ومميز؛ حيث تأنقت بقميص بنفسجي مزين بربطة مطبعة للعنق مع معطف البليزر وبنطلون بقَصَّة مستقيمة بلون الباستيل الأصفر، وأكملت مظهرها بـ اكسسوارات حيادية الألوان لأناقة يومية.

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تنسيق بنفسجي الباستيل من منة السني

منة السني باطلالة عملية-الصورة من حسابها على الانستغرام

لجأت المدونة المصرية والمؤثرة في مجال الموضة والأزياء، منة السني، إلى اختيار لون البنفسجي الباستيل وتنسيقه بأسلوب مختلف ومتجدد يواكب خطوط الموضة، ومن أحدث إطلالاتها ظهرت بفستان بنفسجي مصمم بأكمام منفوخة ومزين بطيات قماشية في منطقة الصدر، مع حزام للخصر، وأكملت مظهرها بحقيبة من علامة لويس فيتون باللون البرتقالي واكسسوارات بدرجات البني، وفي إطلالة كاجوال ارتدَتْ بلوزة طويلة وواسعة مزينة بمطاطات مع بنطلون الجينز الأزرق، وأكملت اللوك باللون البني الفاتح لمظهر يومي مريح وبسيط، وفي خيار عملي أطلت بتيشيرت بلون الباستيل البنفسجي ومعطف البليزر البنفسجي مع بنطلون أبيض بقصة واسعة، وأكملت مظهرها بـ حجاب التوربان البنفسجي مع حقيبة من القش لزي بسيط ومميز.

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فساتين الباستيل من غادة عثمان

غادة عثمان بفستان بلون الباستيل البنفسجي -الصورة من حسابها على الانستغرام

غادة عثمان، مصممة أزياء ومدونة موضة أردنية، اهتمت بارتداء فساتين الباستيل في أحدث إطلالاتها بشكل كبير، ومن وحي أبرز الخيارات تزينت بفستان الباستيل البنفسجي المزين بزهور في منطقة الصدر مع حزام للخصر، وأكملته بحجاب التوربان وحذاء باللون البنفسجي الباستيل مع اكسسوارات اللؤلؤ، وتألقت بفستان بدرجة الأزرق الباستيل المزين بخطوط بيضاء مع أكمام الجرس المنفوخة وبنطلون من الجينز الأزرق مع حجاب التوربان المطبع لأناقة عصرية.

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تنسيقات يومية لألوان الباستيل من هدير موسى

هدير موسى باطلالة رياضية -الصورة من حسابها على الانستغرام

اعتمدت الإعلامية المصرية والبلوغر المختصة في الموضة والأزياء، هدير موسى، على تنسيق ألوان الباستيل في مظهرها اليومي بأسلوب ناعم وأنيق، ومن أبرز إطلالاتها بلوزة طويلة بلون الباستيل الأخضر مصممة بأكمام بيضاء منفوخة مع بنطلون وحذاء باللون الأبيض لخيار رياضي بسيط ومحتشم، واختارت في الإطلالة الثانية تنورة من الباستيل الأزرق مع بلوزة بيضاء برقبة مرتفعة واكسسوارات باللون الأبيض لخيار يومي.

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