«أعمال سحر لمشاهير» فلوكس: قرعة عملتلي عمل.. وسعد: كنت بحس بحاجات غريبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان إيهاب توفيق، خلال استضافته في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، عن تعرضه لما وصفه بـ«أعمال سحر»، خلال زيارة مطرب من الجيل الجديد «لم يسمه» إلى منزله.

وقال توفيق: «فى زيارة مطرب من الجيل الجديد لى ألقى عمل من أعمال السحر فى البيت، وتأكدت بالفعل من وجود عمل، لكن لم أتوصل إلى شيخ يمكنه فك العمل وحل المشكلة، فأنا ليس لدى خبرة في هذه المواضيع، من وقت الزيارة دي والخير باظ».

الفنان إيهاب توفيق، لم يكن الفنان الوحيد الذي تحدث عن تعرضه لأعمال سحر، فقد سبقه العديد من الفنانين، ويُقدم «هُن»، فى سطور نجوم تعرضوا «لأعمال السحر».

أحمد فلوكس: واحدة قارعة عملتلي عمل

روى الفنان أحمد فلوكس، قصة تعرضه للسحر، خلال استضافته في برنامج« واحد من الناس، المذاع على شاشة فضائية الحياة، وذلك من قبل سيدة كان يجمع بينهما علاقة عاطفية إذ قال: «مكنتش بصدق في موضوع السحر، بتعمله كل يوم، أثر في حياتي في كل شيء، واعتقد إنه كان سببا في طلاقي أنا وهنا شيحة، كنت بحس بأشياء غريبة وإني مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل، وكنت بكسب الكثير من المال، وبفتح شركات لكني لا أشعر بشيء.

وتابع فلوكس: «الست اللي عملت لي السحر ده اتجوزتها للأسف، وكانت بعد هنا شيحة، كل حياتها أعمال وسحر، لكني لم أكن مدركا لكل ذلك، وبحمد الله وبالتقرب إلى الله تخلصت من السحر، لأني كنت بعيدا عن الله.

وأضاف فلوكس، «أنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف».

أحمد سعد

وبخ الفنان أحمد سعد، شيخ الحارة، خلال استضافته ببرنامج« شيخ الحارة»، الذي كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، عندما ذكر أن أحد زوجاته «عقدت له أعمال سحر» قبل أعوام حيث كان رد الفنان عليه: «أنت قليل الأدب».

وكشف سعد خلال الحلقة عن تعرضه لأعمال سحر، قائلًا:«أنا كنت بحس فعلا بأشياء غريبة، ورحت لشيخ كبير، والشيخ ده قالي اللي عملك عمل حد له علاقة بالسوشيال، بس أنا بقول الحقيقة ومعرفش مين عملي العمل.