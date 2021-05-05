طريقة عمل أم علي جاهزة بالخطوات والصور

أم علي من الحلوى الشرقية المتميزة في المطبخ المصري، إذ يلجأ إليها عدد كبير من الفئات العمرية المختلفة، نظرا لما تمتاز به من مذاق مميز، ويمكن عمل أم علي في المنزل.

ويرصد «هن» خطوات عمل أم علي جاهزة مثل المحلات.

المقادير

علبة رقائق أم علي جاهزة.

نصف لتر حلييب.

2/3 كوب سكر.

علبة قشطة.

70 جرامًا زبدة.

ربع كوب لوز.

ربع كوب كاجو.

ربع كوب فستق حلبي مقشرّ.

ربع كوب صنوبر مقشرّ «اختياري».

طريقة عمل أم علي جاهزة

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

توضع رقائق ام علي الجاهزة في صينية فرن وتدخل إلى الفرن حتى تتحمر ثم توضع جانبًا.

في صينية فرن يوضع اللوز المقشر، الكاجو، الفستق والصنوبر ثم تدخل الفرن حتى تتحمص المكسرات.

في قدر على النار يوضع الحليب، القشطة، الزبدة والسكر ثم تمزج المكونات حتى تتجانس.

يترك القدر على نار متوسطة حتى يغلي المزيج.

في وعاء من الفخار ضعي القليل من المكسرات ثمّ طبقة أخرى من رقائق أم علي الجاهزة.

يسكب مزيج الحليب في الوعاء الفخاري ثم تنثر المكسرات المتبقية على وجه أم علي.

يدخل الوعاء إلى الفرن لحوالى الـ 15 دقيقة حتى يشتد مزيج الحليب قليلاً، وتُقدم.