سلوكيات قيادة السيارات قد تحمل علامات مبكرة على الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

طور الباحثون في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية التابعة لمؤسسة فو لوغاريتمات عالية الدقة لرصد ضعف الإدراك البسيط والخرف في كبار السن من السائقين، باستخدام بيانات القيادة الواقعية وتقنيات التعلم الآلي.

وتشير بيانات القيادة الواقعية إلى البيانات الملتقطة من خلال أجهزة التسجيل داخل السيارات أو غيرها من التقنيات في الواقع الفعلي. ويمكن لهذه البيانات أن تعالج لقياس التعرض للقيادة والمساحة والأداء بتفصيل كبير، بحسب ما نقله موقع "ساينس ديلي" عن نتائج الدراسة التي نشرت في دورية "جيرياتريكس".

أنشأ الباحثون 29 متغيرا باستخدام بيانات القيادة الواقعية الملتقطة بأجهزة التسجيل بالمركبات من 2977 مشاركا في مشروع "الأبحاث المطولة على السائقين المتقدمين في العمر". وفي وقت الالتحاق، كان المشاركون سائقين نشطين تتراوح اعمارهم بين 65 و 79 عاما ولم يكن لديهم أي ضعف إدراكي ملحوظ ولا أمراض طبية تنكسية. وامتدت البيانات المستخدمة في الدراسة من أغسطس 2015 إلى مارس 2019.

وقال جوهوا لي، أستاذ علم الأوبئة والتخدير في كلية الصحة العامة وكلية فاجيلوس للأطباء والجراحين التابعتين لجامعة كولومبيا، وهو كبير واضعي الدراسة: "القيادة مهمة معقدة تشمل عمليات إدراكية معقدة وتتطلب وظائف إدراكية ضرورية ومهارات حركية حسية. تشير دراستنا إلى أن سلوكيات القيادة الحقيقية يمكن أن تستخدم كدليل شامل وموثوق للضعف الإدراكي البسيط والخرف".

وأضاف: "في حال ثبوت صحتها، يمكن أن توفر تلك اللوغاريتمات المطورة في هذه الدراسة أداة مسح جديدة وغير بارزة للرصد المبكر للضعف الإدراكي البسيط والخرف في السائقين كبار السن وإدارتهما".