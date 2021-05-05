طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ.. وصفة سهلة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي شهر رمضان الكريم، وتستعد ربات البيوت لمائدة الإفطار والسحور بالكثير من الأكلات والوصفات والوجبات المتنوعة، بالإضافة إلى صناعة الكثير من الحلوى المنزلية التي يتم تناولها بعد الإفطار، فضلا عن تحضير المشروبات التي تتميز بالطابع الرمضاني.

وبعد زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا، يحرص الكثيرون على تجنب الإفطار خارج المنزل، بإعداد الوجبات في المنزل، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ، وفق خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها على قد الإيد، الذي يتم إذاعته على قناة cbc سفرة، كالتالي:

مقادير عمل صينية البطاطس بالفراخ

- دجاجة قطع.

- بطاطس.

- عصير طماطم.

- بصل.

- ثوم.

- بهارات.

- سمنه.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

- اخلطى البطاطس والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود.

- تبلى قطع الدجاج بالملح والفلفل الأسود وشوحيها فى السمنة على النار.

- ضيفى قطع الدجاج على البطاطس فى الصينية ثم ضيفى عصير الطماطم ليغلى فى نفس طاسة الدجاج.

- ضيفى عصير الطماطم على خليط الدجاج والبطاطس فى الصينية ثم أدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

وهناك الكثير من الأكلات والوجبات المختلفة التي يمكن إعدادها في المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أصبحت الأعداد في زيادة مستمرة بالتزامن مع الموجة الثالثة من الفيروس.