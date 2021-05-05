طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة في المنزل.. زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص الكثير من السيدات على إعداد الكثير من الوصفات والأكلات والحلوى المختلفة خلال شهر رمضان على مدار 30 يوم، وتعد المأكولات البحرية من أهم الوجبات التي يحرص العديد منهم على تناولها، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفسفور على يساعد على زيادة نسبة التركيز.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة، وفق وصفة الشيف أميرة شنب، في برنامجها أميرة في المطبخ، الذي يتم إذاعته على قناة cbc سفرة، كالتالي:

مقادير عمل شوربة السي فود بالكريمة

- نصف كوب بصل مبشور ناعم.

- نصف كوب كرات مبشور ناعم.

- نصف كوب جزر مبشور ناعم.

- 2 فص مستكة.

- كوب كريمة.

- ملعقة كبيرة دقيق.

- كوب لبن.

- 2 كوب ماء ساخن.

- زيت زيتون.

- سي فوود مشكل.

- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

- ورق كرفس.

- ملعقة كبيرة كمون.

- ربع كوب شبت.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل شوربة السي فوود بالكريمة

- في حلة على النار يوضع الزيت مع ملح وفلفل وجزر وكمون وبصل وكرات.

- يضاف إليه الثوم ويشوحوا قليلا ثم يوضع ملعقة الدقيق ويضاف الكرفس والمستكة ويشوحوا قليلا.

- يضاف السي فوود المشكل ويقلبوا جيدا ثم يضاف اللبن والكريمة مع القليل من الماء الساخن.

- تترك الشوربة حتى تنضج تماما ويوضع عصير الليمون وتقدم ساخنة مع الشبت.