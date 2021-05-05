بعد ظهور سمية الخشاب وأحمد سعد.. «الإفتاء» توضح حدود تعامل المطلقين

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ظهرت الفنانة سمية الخشاب رفقة أحمد سعد مؤخرًا ضمن أحدث مسلسل «موسى»، حيث أحيى أحمد سعد فرح سمية الخشاب، التي تقوم بدور «حلاوتهم»، على محمد رمضان الذي يقوم بدور «موسى»، في المسلسل.

وفي ذات السياق وبمسلسل «لعبة نيوتن» حاولت منى زكي التي تقوم بدور «هنا»، أن تتواصل بشكل متكرر مع طليقها «حازم»، الذي يمثل دوره الفنان محمد ممدوح ضمن أحداث المسلسل، فما هي حدود التعامل بين المطلقين شرعًا؟.

تواصل المطلقين دون سبب قوي «فتنة»

أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء المصرية، حدود تعامل الرجل مع طليقته، بعدما ورد سؤال إلى الدار حول حدود التعامل، حيث قال إنه يصبح الرجل لزوجته كالرجل الأجنبي الذي لا يجوز له أن تخلو به في مكان لا يطلع عليهما أحد.

وظهر الشيخ «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء المصرية على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب قائلا إنه لا يجوز للرجل الخروج مع طليقته والجلوس في مكان لا يستطيع غيرهما الوصول إليه إلا بإذنهما، إلا في حالة راجعها إلى عصمته إذا كان طلاقه لها طلاقًا رجعيًا.

وأضاف، أنه يجوز بين الرجل وطليقته ما يجوز بينها وبين الرجل الأجنبي من التعاملات في الإطار المشروع.

آداب التعامل بين المطلقين

وتابع: «بعد انتهاء عدة الأنثى، يصبح زوجها رجل أجنبي عنها، فالتواصل يجب أن يكون للضرورة القصوى، وليس دون أسباب، وإذا كان مسببا، فهذه هي حدود تعامل الانثى مع الرجل الأجنبي، أو من هو غريب عنها مثل الزوج».

واستطرد: «يعتبر تواجدهما سويًا في مكان دون ضرورة هو فتنة لكلا الطرفين، يجب ألا يكون صمة تواصل بين الطرفين، ويجب ألا يعرفون تفاصيل العلاقة الاخرى، لأنه ليس له حاجة، ولا يحقق نفع، وإنما فتنة، ويترتب عليه فساد وفتنة، وتذكر ما كان بينهما من ارتباط».

الحقوق الشرعية للمطلقة

للمطلقة 24 شهرا نفقة متعة تقريبًا ربع راتبه، إذا كانت التطليقة رجعية لها النفقة والسكنة، أثناء مدة العدة، والتي هي ثلاثة حيضات، وإضافة إلى ذلك لها متعة، «ومتعوهن»، و«للمطلقات متاع بالمعروف، حق على المتقين»، وغير المقتدر وينفق مما اتاه الله، فلا يوجد لها قدر معين، وإنما على قدر ما يأخذ الزوج.