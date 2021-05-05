بعد كشف مرض «أمينة» في لعبة نيوتن.. كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار الحلقات الماضية، ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد في دور «أمينة»، ضمن أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، وهي مريضة بمرض غامض يؤدي إلى وجع شديد في بطنها، وخلال حلقة اليوم، انكشف نوع هذا المرض، وهو سرطان القولون.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن مرض «سرطان القولون»، بحسب موقع «مايو كلينك»، الطبي المتخصص.

ما هو مرض سرطان القولون؟

سرطان القولون هو نوع من السرطان يبدأ في الأمعاء الغليظة، القولون، وهو الجزء الأخير من الجهاز الهضمي.

يصيب سرطان القولون عادة كبار السن، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

يبدأ عادةً في شكل كتل صغيرة غير سرطانية »حميدة» من الخلايا تسمى الاورام الحميدة التي تتشكل في داخل القولون.

بمرور الوقت يمكن أن تتحول بعض هذه الأورام الحميدة إلى سرطانات القولون.

قد تكون الزوائد اللحمية صغيرة وتنتج أعراضًا قليلة، إن وجدت، لهذا السبب، يوصي الأطباء بإجراء اختبارات فحص منتظمة للمساعدة في الوقاية من سرطان القولون عن طريق تحديد وإزالة الأورام الحميدة قبل أن تتحول إلى سرطان.

يُطلق على سرطان القولون أحيانًا اسم سرطان القولون والمستقيم، وهو مصطلح يجمع بين سرطان القولون وسرطان المستقيم، والذي يبدأ في المستقيم.

أعراض سرطان القولون

ومن أعراض سرطان القولون التالي:

تغيير مستمر في عادات الأمعاء، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير قوام البراز.

نزيف في المستقيم أو دم في البراز.

الانزعاج المستمر في البطن، مثل التشنجات أو الغازات أو الألم.

الشعور بأن أمعائك لا تفرغ تمامًا.

ضعف أو تعب.

فقدان الوزن غير المبرر.

متى يجب أن ترى الطبيب

إذا لاحظت أي أعراض مستمرة تقلقك، فحدد موعدًا مع طبيبك.

تحدث مع طبيبك حول موعد بدء فحص سرطان القولون. توصي الإرشادات عمومًا أن تبدأ فحوصات الكشف عن سرطان القولون في حوالي 50 عامًا.

قد يوصي طبيبك بإجراء فحص أكثر تكرارًا أو مبكرًا إذا كان لديك عوامل خطر أخرى ، مثل تاريخ عائلي للمرض.

أسباب سرطان القولون

الأطباء غير متأكدين من أسباب معظم سرطانات القولون.

حيث يبدأ سرطان القولون عندما تحدث تغيرات «طفرات» في الحمض النووي للخلايا السليمة في القولون. يحتوي الحمض النووي للخلية على مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب أن تفعله.

تنمو الخلايا السليمة وتنقسم بطريقة منظمة للحفاظ على عمل الجسم بشكل طبيعي.

ولكن عندما يتلف الحمض النووي للخلية ويصبح سرطانيًا، تستمر الخلايا في الانقسام، حتى عندما لا تكون هناك حاجة لخلايا جديدة. عندما تتراكم الخلايا ، فإنها تشكل ورمًا.

بمرور الوقت، يمكن أن تنمو الخلايا السرطانية لتغزو وتدمر الأنسجة الطبيعية القريبة. ويمكن أن تنتقل الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم لتكوين رواسب هناك.